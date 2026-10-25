Adnan Orakçıoğlu Caddesi'nde araçlar çarpıştı: Elazığ'da 1 yaralı

Elazığ'da trafik kazası

Elazığ'da Rüstempaşa Mahallesi Adnan Orakçıoğlu Caddesi üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kazada araçların plakaları ve sürücüleri henüz öğrenilemedi.

Kaza ve müdahale:

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya kaza yerinde ilk müdahale yapıldı, ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis incelemesi:

Polis ekipleri kaza yerinde detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Ekipler, çarpışmanın nedenini ve maddi hasarın boyutunu belirlemeye yönelik çalışmalar yürüttü; soruşturmaya ilişkin açıklama yapılmadı.

Olayla ilgili olarak sürücülerin ve araç plakalarının tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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