Adnan Orakçıoğlu Caddesi'nde araçlar çarpıştı: Elazığ'da 1 yaralı

Elazığ'da trafik kazası
Elazığ'da Rüstempaşa Mahallesi Adnan Orakçıoğlu Caddesi üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Kazada araçların plakaları ve sürücüleri henüz öğrenilemedi.
Kaza ve müdahale:
Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya kaza yerinde ilk müdahale yapıldı, ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis incelemesi:
Polis ekipleri kaza yerinde detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Ekipler, çarpışmanın nedenini ve maddi hasarın boyutunu belirlemeye yönelik çalışmalar yürüttü; soruşturmaya ilişkin açıklama yapılmadı.
Olayla ilgili olarak sürücülerin ve araç plakalarının tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
ELAZIĞ’DA İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI
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