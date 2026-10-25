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Kovancılar'da yola çıkan genç kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı

Kovancılar'da yolun karşısına geçmeye çalışırken 23 AGV 859 plakalı kamyonun çarptığı E.G. ağır yaralandı, sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 22:57

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kovancılar'da yola çıkan genç kamyonun çarpmasıyla ağır yaralandı

Kaza ve müdahale:

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmek isteyen genç yaya ağır yaralandı. Olayda yaralanan kişinin haber kaynaklarındaki kısaltması E.G. olarak verildi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 23 AGV 859 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan E.G.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç ağır yara aldı.

görgü tanıkları ve ilk müdahale:

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu derhal bildirerek olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekiplerinin yönlendirilmesini sağladı. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

emniyet ekiplerinin çalışması:

Kaza sonrası bölgeye intikal eden ekipler kaza yerinde inceleme yaptı. Sürücünün kimliğine ilişkin kaynaklarda bilgi bulunmadığı, yetkili ekiplerin olayla ilgili değerlendirme ve incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.

ELAZIĞ’IN KOVANCILAR İLÇESİNDE YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN GENÇ, KAMYONUN ÇARPMASI SONUCU AĞIR...

ELAZIĞ’IN KOVANCILAR İLÇESİNDE YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN GENÇ, KAMYONUN ÇARPMASI SONUCU AĞIR YARALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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