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Burhaniye'de koordinasyon görevi meclis üyesi Oktay Erbalaban'a verildi

Büyükşehir Meclis Üyesi Oktay Erbalaban, Murat Yazgan'ın istifasıyla Burhaniye Büyükşehir Koordinatörlüğüne atandı; önceliği adil hizmet ve ilçe-Büyükşehir bağlarını güçlendirmek.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 15:27

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Burhaniye'de koordinasyon görevi meclis üyesi Oktay Erbalaban'a verildi

görev değişikliği:

Burhaniye ilçesinde, Murat Yazgan'ın istifasıyla boşalan Büyükşehir Burhaniye Koordinatörlüğü görevine, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Oktay Erbalaban atandı. Atama, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın tarafından gerçekleştirildi ve Erbalaban yeni görevinin başına geçti.

Atamanın açıklanmasının ardından Erbalaban, görevi teslim alırken başta Başkan Ahmet Akın olmak üzere kendisine güvenenlere teşekkür etti. Yerel yönetim içinde oluşan bu değişikliğin ilçeyle Büyükşehir arasındaki ilişkilere etkisi ve hizmet akışının devamlılığı vurgulandı.

erbalaban'ın öncelikleri:

Erbalaban, belediyecilik anlayışının merkezine insanı koyduğunu belirterek sosyal demokrat ve halkçı bir yaklaşımı benimseyeceğini ifade etti. Bu çerçevede önceliklerini şu şekilde özetledi: hizmeti adil biçimde herkese ulaştırmak, kimseyi geride bırakmamak ve vatandaşın sesine kulak vermek.

Erbalaban ayrıca Burhaniye’nin sorunlarını, ihtiyaçlarını ve beklentilerini doğrudan Büyükşehir Belediyesine taşıyacağını; çözüm sürecini takip edeceğini ve Burhaniye ile Büyükşehir arasındaki bağları güçlendirmek için çalışacağını söyledi. Bu ifadeler, yeni koordinatörün hem saha ile iletişime önem verdiğini hem de hizmetlerin eşit dağılımına ağırlık vereceğini gösteriyor.

teşekkür ve veda:

Yeni görevine atanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbalaban, kendisine güvenen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a teşekkür etti. Ayrıca, görevde bulunduğu süre boyunca hizmet veren önceki koordinatör Murat Yazgan için de teşekkür ederek onun özverili çalışmalarını takdir etti.

Erbalaban, makamların gelip geçici olduğunu; asıl olanın görev süresince halkın hayatına ne kattıkları olduğunu belirtti ve çalışma anlayışını "halktan yana, adaletten yana, emekten yana" bir belediyecilik olarak özetledi. Bu çerçevede Burhaniye ve Balıkesir için hizmet üretmeye devam edeceklerini bildirdi.

Atama ile birlikte ilçede yürütülecek projeler ve hizmetlerin takipçisi olma sözü, yerel yönetimde sürekliliğin korunmasına yönelik bir mesaj olarak değerlendiriliyor. Yeni koordinatörün önümüzdeki dönemde saha ziyaretleri, paydaş görüşmeleri ve öncelikli ihtiyaçların tespiti gibi adımlara ağırlık vermesi bekleniyor.

OKTAY ERBALABAN

OKTAY ERBALABAN

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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