Burhaniye'de yaz Kur'an kursu coşkuyla sona erdi

Burhaniye'de yaz Kur'an kursu kapanış töreni

İlim Yayma Cemiyeti Burhaniye Şubesi tarafından düzenlenen Yaz Kur'an Kursu kapanış programı, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Program öncesinde öğrenciler Burhaniye Meydanı'nda bir araya gelerek hep bir ağızdan ilahiler söyledi ve törenin yapılacağı salona yürüdü.

Sokak yürüyüşü ve ilahiler:

Öğrencilerin ilahiler eşliğindeki yürüyüşü, kortejin oluşturduğu renkli görüntülerle dikkat çekti. Topluca yapılan yürüyüş sırasında katılımcılar arasında heyecan ve birlik duygusu öne çıktı; yürüyüşün ardından program salon ortamında devam etti.

Gösteriler, ödüller ve katılımcılar:

Programda Yaz Kur'an Kursu öğrencileri hazırladıkları çeşitli gösterileri sergiledi ve hep birlikte ilahiler seslendirdi. Sahne performansları salondakiler tarafından ilgiyle izlendi. Etkinlik kapsamında kurs süresince eğitim ve etkinliklerde başarı gösteren öğrencilere ödüller verildi. Ödüller Kaymakam Cumali Atilla, Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Müftü Mehmet Tüfekçioğlu, MHP İlçe Başkanı İsmail Zeybek ve Ticaret Odası Meclis Başkanı Erhan İnam tarafından takdim edildi. Programa ayrıca Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül ile yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Yoğun katılımla gerçekleşen kapanış programı, öğrencilerin gösterileri ve çeşitli etkinliklerle sona erdi.

KAYMAKAM ÖĞRENCİLERLE