Bursa mirasını ebruyle yeniden canlandıran sergi Muradiye'de

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Ebru'yı Bursa" kitap tanıtımı ve ebru sergisi, Muradiye El Yazmaları Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu. Açılış; AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Bursa İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Kamil Özer, Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, Bursa Kent Konseyi Başkanı Orhan Samast ile kent yöneticileri ve sanatseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

serginin odağı:

Sergide yer alan eserler, ebru sanatçısı Emine Elmas tarafından Bursa’nın simge yapılarını akkase tekniği ile yorumlayarak bir araya getiriyor. Eserler, kentin mimari zenginliğini estetik bir bakışla ele alıyor; tarih, sanat ve mimarinin iç içe geçtiği görsel bir dil oluşturuyor.

projenin kapsamı:

Etkinlik Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleşti ve aynı zamanda sergiye eşlik eden bir kitap tanıtımı yapıldı. Yayın ve sergi, Bursa'nın kültürel kimliğini merkeze almayı, ebru sanatının tanıtılmasını ve yaşatılmasını hedefliyor. 25 eser içeren sergi, Muradiye El Yazmaları Müzesi'nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak ve 4 Aralık Cuma gününe kadar görülebilecek.

Bu proje, kentin tarihi mirasını güncel bir sanat pratiğiyle buluşturarak hem yerel toplumun belleğini beslemeyi hem de ebru sanatına yönelik farkındalığı artırmayı amaçlıyor. Ziyaretçiler, kitapla birlikte sergideki çalışmaları izleyerek Bursa'nın mimari kimliğinin ebru aracılığıyla nasıl yeniden kurgulandığını deneyimleme imkânı buluyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN ‘EBRU-YI BURSA’ KİTAP TANITIMI VE EBRU SANATI SERGİSİ, MURADİYE EL YAZMALARI MÜZESİ’NDE BURSALILARLA BULUŞTU. ŞEHRİN TARİHİ YAPILARININ EBRU SANATIYLA YORUMLANDIĞI 25 ESERDEN OLUŞAN SERGİ, 4 ARALIK’A KADAR ZİYARET EDİLEBİLECEK.