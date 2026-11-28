BursaRay’da gerçekleştirilen tatbikat sahada değerlendirildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen yangın tatbikatı, kentin toplu taşıma güvenliğini artırma hedefiyle gerçeği aratmayan bir senaryo üzerinden uygulandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile iştirak BURULAŞ koordinasyonunda yürütülen çalışma, hem yolcu tahliyesi hem de yangına müdahale süreçlerini test etti.

Senaryo ve uygulama:

Tatbikat, Şehreküstü ve Osmangazi istasyonları arasındaki KG-2 bölgesinde vagon içinde başlayan yangın senaryosu biçiminde kurgulandı. Vagonlardaki yolcuların güvenli bölgeye çıkarılması için gerekli güvenlik önlemleri alındı; ekipler koordineli şekilde çalışarak yolcuların güvenli şekilde tahliye edilmesini sağladı. Ardından yangına hızlı müdahale ile kontrol sağlandı ve söndürme işlemleri uygulandı.

Kurumlar arası iş birliği ve değerlendirme:

Tatbikata gözlemci olarak AFAD, UMKE ve 112 ekipleri de katıldı. Müdahalede görev alan birimler, sahadaki uygulamayla kurumlar arası koordinasyon ve müdahale kapasitesini test etme imkânı buldu. Bu tür uygulamaların, ekiplerin saha tecrübesini artırma ve vatandaşların can güvenliğini sağlama açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Gerçekçi senaryolar üzerinden yapılan düzenli tatbikatların, acil durum yönetimi süreçlerini güçlendirdiği ve olası afetlere karşı hazırlık seviyesini yükselttiği ifade edildi. BursaRay’daki çalışma, hem operasyonel uygulamaların hem de iletişim kanallarının değerlendirilmesi bakımından örnek bir uygulama oldu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN BURSARAY’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN YANGIN TATBİKATINDA, YOLCULARIN TAHLİYESİ VE YANGINA MÜDAHALE SENARYOSU BAŞARIYLA UYGULANDI.