Esenyurt belediyesi ve yerel basın buluştu

Esenyurt Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan, ilçede görev yapan basın mensuplarıyla belediye hizmet binasının toplantı salonunda bir araya geldi. Toplantıda belediyenin yönetim anlayışı, devam eden çalışmalar, ilçenin kronik sorunları ve geleceğe yönelik planlamalar ele alındı. Akhan, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak yönetimde şeffaflık, tasarruf, ortak akıl ve iş birliğinin öncelikli ilkeler olduğunu vurguladı.

yönetimde şeffaflık ve hesap verebilirlik:

Başkan Vekili Akhan, belediye çalışmalarının halka açık olması gerektiğini belirterek şeffaflığa dikkat çekti. Akhan toplantıda, "Çalıştığım her yer açık mutfak prensibiyle çalışırım. Yaptığımız işlerin ve aldığımız kararların da halka açık olması gerekiyor." ifadelerini kullandı. Bu çerçevede belediyenin internet sitesinde encümen kararlarının yayımlanacağını söyledi ve tüm birimlerin yürüttükleri çalışmaların vatandaşların bilgisine açık tutulacağını ifade etti.

kronik sorunlara odaklanma:

Akhan, Esenyurt’un yıllardır biriken sorunlarına dikkati çekti ve ilçenin plansız büyümesinin ciddi sıkıntılara yol açtığını belirtti. Yerel yönetimin öncelikleri arasında imar, altyapı ve ulaşım bulunduğunu söyleyen Akhan, Esenyurt’un büyüklüğü ve nüfusuna uygun yatırımların gerekliliğini vurguladı. Konuşmasında, "Elimizde bir kent var. Bu kenti yaşanabilir hale nasıl getirebiliriz? Bu kentin sorunlarıyla alakalı çözümleri nasıl üretebiliriz? Bizim bunları konuşmamız lazım." sözlerine yer verdi.

konut mağdurları meselesi:

Toplantıda, yıllardır teslim edilemeyen konutların oluşturduğu mağduriyet de gündeme geldi. Akhan, söz konusu sıkıntının siyasi tartışmaların ötesinde ele alınması gerektiğini belirterek yaklaşık 20 bine yakın konut sahibinin evlerine ulaşılamadığını kaydetti. Konuyla ilgili değerlendirme yapılacağını aktaran Akhan, vatandaşların yaşadığı duyguyu şu sözlerle anlattı: "Bütün birikiminizi bir daireye, çocuklarınız için yatırdığınızı düşünün. Siz 17 yıldır, 20 yıldır o dairelere kavuşamıyorsunuz. Bu meseleleri teker teker masaya yatırıp konuşmamız lazım."

logo, görsel düzenleme ve tasarruf yaklaşımı:

Belediyenin sosyal medya ve afişlerindeki görsellerle ilgili tartışmalara da değinen Akhan, kurum logosunda resmi bir değişiklik yapılmadığını açıkladı. Akhan, "Biz logoyu değiştirmedik. Logonun değişimiyle alakalı bir meclis kararı almadık." diye konuştu. Dijital mecralarda yazı karakteri, renkler ve görsel tasarımda estetik düzenlemeler yapıldığını, belediye binasındaki logoların yerinde kalacağını ve mevcut basılı malzemelerin kullanılmaya devam edeceğini belirtti. Araçların bütünüyle yeniden kaplanmayacağını vurgulayarak kaynakların tasarruflu kullanımına dikkat çeken Akhan, "Vatandaşın bir kuruşunun dahi nereye harcadığımızı sorarım. Alınan bir bardak suyun bile nereye gittiğini sorguluyoruz" dedi.

afet evleri ve sosyal inceleme:

Hürriyet Mahallesi'nde kamuoyunda "afet evleri" olarak anılan yapılara ilişkin değerlendirme yapan Akhan, bölgedeki altı yapının üçünün imar yolu, üçünün ise park alanı üzerinde bulunduğunu ve mevcut plan şartlarında bu yapılar için tapu verilemeyeceğini belirtti. Saha çalışmalarında sosyal inceleme yaptırıldığını söyleyen Akhan, meselenin yalnızca resmi bağlantı sorunları değil, aynı zamanda barınma koşulları olduğunu vurguladı. Çatısı akan ve yalıtımı olmayan yapılarda yaşayan bir ailede hasta bir çocuk olduğuna dikkat çekerek belediyenin misafirhanesinde kalma teklifinde bulunduklarını, ancak ailenin taşınmayı kabul etmediğini aktardı. Akhan, çocukların sağlıklı ve güvenli yaşam koşullarının öncelikli olduğunun altını çizdi.

sosyal yardımlarda yeni model arayışı:

Belediyenin sosyal destek programlarına ilişkin bilgilendirme yapan Akhan, ESKART yardımlarının kapsamındaki 12 bin aile sayısını iki katına çıkarmak için çalışma yürüttüklerini belirtti. Yardımların ailelerin gerçek ihtiyaç düzeyine göre planlanacağı, dört kişilik bir hane ile altı kişilik bir hane için aynı tutarda destek verilmesinin adil olmadığına dikkat çekildi. Akhan, kamuda sağlanacak tasarruflarla elde edilecek kaynakların sosyal yardım hizmetlerine aktarılacağını ifade etti.

kamu algısı, istihdam ve basın iş birliği:

Akhan, Esenyurt’un güvenlik algısının oluşumunda nüfus farkının gözetilmesi gerektiğini ve haber hacminin nüfusla orantılı olabileceğini söyledi. "Bugün Esenyurt’un bu algısının oluşmasında bizim de bir katkımız var mı?" diyerek belediye ve basının kendisini değerlendirmesi gerektiğini vurguladı. İlçenin olumlu gelişmelerinin de gündeme taşınmasının önemine değinen Akhan, istihdam konusunda belediyenin merkezi ESBİM'i daha verimli hale getirerek iş arayanlarla işverenleri buluşturmayı hedeflediklerini aktardı.

Toplantının sonunda Başkan Vekili, yerel basınla düzenli buluşmaların süreceğini belirtti. Farklı görüşlere açık olduklarını ifade eden Akhan, eleştiri ve önerilerin Esenyurt’un gelişimine katkı sağlayacak şekilde değerlendirilmesini istedi ve ilçenin önceliğinin polemik değil, yıllardır çözüm bekleyen sorunlar olduğunu yineleyerek şeffaflık, tasarruf, ortak akıl ve iş birliği ilkeleriyle çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ULAŞ AKHAN, İLÇEDE GÖREV YAPAN BASIN MENSUPLARIYLA BİR ARAYA GELDİ.