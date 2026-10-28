Eğitimin ötesinde: Edremit Halk Eğitimi Merkezi'nden şehit ailesine kişisel bakım desteği

Edremit halk eğitimi merkezinden şehit ailesine destek

Edremit Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Balıkesir’de örnek bir sosyal sorumluluk çalışması gerçekleştirdi. Kurum, Şehit Yüzbaşı Muzaffer Arslan’ın eşi Fatma Şennur Arslan ve babasının günlük ihtiyaçları ile kişisel bakım hizmetlerine katkı sağlayarak aileye moral ve destek sundu.

ne yapıldı:

Edremit merkezli çalışma kapsamında, şehit ailesinin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik düzenlemeler yapıldı ve kişisel bakım hizmetleri organize edildi. Yapılan çalışma, eğitim faaliyetlerinin ötesine geçen bir yaklaşım sergileyerek aileye doğrudan ve somut yardım ulaştırdı.

eğitimin sınırlarını aşan dayanışma:

Bu girişim, yerel eğitim kurumlarının toplum içindeki rolünü genişlettiğini gösteriyor. Edremit Halk Eğitimi Merkezi, yalnızca kurs ve eğitim vermekle kalmayıp, sosyal sorumluluk projeleriyle de vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Şehitlerimiz, özellikle Şehit Yüzbaşı Muzaffer Arslan başta olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden tüm askerler rahmet, minnet ve saygıyla anıldı.

Yerel toplumda karşılık bulan bu tür uygulamalar, kurum ile vatandaşlar arasındaki güveni ve dayanışmayı güçlendiriyor. Edremit Halk Eğitimi Merkezi’nin benzer sosyal projeleri sürdürme taahhüdü, bölgesel dayanışma kültürüne katkı sunmaya devam edecek.

EDREMİT HALK EĞİTİMİ MERKEZİ, EĞİTİMİN SINIRLARINI AŞARAK ŞEHİT YÜZBAŞI MUZAFFER ARSLAN’IN EŞİ VE BABASINA YÖNELİK KİŞİSEL BAKIM VE İHTİYAÇ DESTEĞİ İLE GÖNÜLLERE DOKUNDU