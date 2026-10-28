TOGÜ iki kademeli akreditasyon başarısıyla 24 programa TYÇ logosu aldı

TOGÜ'nün akreditasyon başarısı iki farklı tanınırlıkla taçlandı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), yükseköğretimde yeterlilik ve tanınırlık alanında önemli bir adım atarak 24 programı için Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logo kullanım hakkı elde etti. Üniversite ayrıca toplam 36 akredite program sayısıyla Türkiye genelinde en fazla akredite programa sahip ilk 20 üniversite arasına girerek ödüle layık görüldü.

buluşma ve temsil:

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan’ın katılımıyla düzenlenen "Yükseköğretim Programlarında Yeterlilik ve Tanınırlık - TYÇ Logo Kullanım Hakkı Buluşması"na katıldı. Etkinlikte üniversitenin programa ilişkin başarıları ve ölçme-değerlendirme süreçleri ele alındı.

logo hakkı kazanan programlar:

TYÇ logosu kullanım hakkı verilen lisans programları arasında Gıda Mühendisliği, İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf Öğretmenliği, Kimya ve Tarih yer alıyor. Meslek yüksekokulu düzeyinde logo hakkı elde eden programlar ise Ameliyathane Hizmetleri, Patoloji Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Aşçılık, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Yaşlı Bakımı, Bilgisayar Programcılığı, Evde Hasta Bakımı, Sağlık Kurumları İşletmeciliği ve İlk ve Acil Yardım olarak sıralandı.

Açıklamada, TYÇ logosunun mezunların kazandığı bilgi, beceri ve yetkinliklerin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde daha anlaşılır hale gelmesini sağladığı; böylece mezunların yeterliliklerinin tanınırlığını desteklediği vurgulandı. Üniversitenin elde ettiği bu hakların, programların kalite güvencesi ve öğrencilerin istihdam edilebilirliği açısından katkı sağlaması bekleniyor.

TOGÜ'nün aldığı bu iki yönlü takdir, kurumun akreditasyon stratejisinin ve program bazlı kalite çalışmalarının somut bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Üniversite yönetimi, elde edilen logo kullanım hakları ve akreditasyon sayısını artırmaya yönelik çalışmaların sürdürüleceğini açıkladı.

PROF. DR. FATİH YILMAZ, ÖDÜLÜ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI PROF. DR. VEDAT IŞIKHAN’IN ELİNDEN ALDI