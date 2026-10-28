Dolar 49,8341 +0,10%
Euro 55,4204 +0,10%
Bist 11.146,94 -0,04%
Altın Gram 6.486,36 -0,64%
EUR/USD 1,1123 -0,07%
Brent Petrol 111,42 +1,84%
--°

bursa uludağ üniversitesi pakistanlı meslektaşlarına akademik destek ve iş birliği sözü verdi

Bursa Uludağ Üniversitesi ile Pakistan IMSciences arasında eğitim, bilim ve kültür alanlarda iş birliği protokolü imzalandı; öğrenci ve akademik değişimler hedefleniyor.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 09:53

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

bursa uludağ üniversitesi pakistanlı meslektaşlarına akademik destek ve iş birliği sözü verdi

bursa uludağ üniversitesi ile imsciences arasında protokol

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Pakistan Institute of Management Sciences (IMSciences) arasında eğitim, bilim, teknoloji ve kültür alanlarında kapsamlı bir iş birliği protokolü imzalandı. İmza töreni, üniversitenin yeni merkezi sınıf ve rektörlük binasında gerçekleştirildi ve törene BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi ile Institute of Management Sciences Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. UsmanGhani katıldı. Anlaşma, iki kurum arasında eşitlik, ortaklık ve karşılıklı fayda ilkelerine dayanarak yürütülecek.

iş birliğinin hedefleri:

Protokol; öğrenci ve öğretim üyesi değişim programlarının hayata geçirilmesini, öğretim üyelerinin karşı kurumlarda misafir akademisyen veya araştırmacı olarak görev alabilmesini ve eğitim-öğretim alanındaki bilgi ve deneyim paylaşımının artırılmasını kapsıyor. Ayrıca yönetim bilimleri ve yenilikçi teknolojiler alanlarında ortak araştırma projelerinin geliştirilmesi, ortak konferans ve bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi de planlanıyor. Bu adımların, her iki kurumun akademik kapasitesini ve bölgesel etki alanını güçlendirmesi amaçlanıyor.

tarafların değerlendirmeleri:

BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi törende yaptığı konuşmada, misafirleri Bursa ve kampüste ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Çiftçi, Türkiye ile Pakistan arasındaki köklü tarih ve kültür bağlarına vurgu yaparak bu bağların eğitim ve bilim alanında stratejik iş birlikleriyle geleceğe taşınmasının önemine değindi. Prof. Dr. Cafer Çiftçi ayrıca yönetim bilimleri, finans ve bilişim gibi alanlarda IMSciences'in bölgesel olarak güçlü bir konuma sahip olduğunu belirtti ve protokolün bu altyapıyı BUÜ'nün akademik deneyimiyle birleştireceğini söyledi.

Institute of Management Sciences Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. UsmanGhani ise imzalanan protokolün pratik uygulamalara dönüşmesinin önemini vurguladı. Prof. Dr. UsmanGhani, öğretim üyesi ve öğrenci değişimi, ortak araştırmalar ve ortak konferanslar gibi somut adımların atılması gerektiğini belirterek Türkiye ve Pakistan üniversiteleri arasındaki iş birliği potansiyeline dikkat çekti. Ayrıca iki ülke arasındaki dostluk ve karşılıklı sevgiye dayanan ilişkilerin akademik iş birliklerini güçlendireceğini ifade etti.

Protokolün uygulama aşamasında, değişim programlarının koordinasyonu, ortak proje çağrılarının hazırlanması ve düzenlenecek etkinliklerle akademi ve iş dünyası arasında köprüler kurulması öne çıkacak. Tören, imzaların atılmasının ardından toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ) İLE PAKİSTAN INSTİTUTE OF MANAGEMENT SCİENCES (IMSCİENCES)...

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ) İLE PAKİSTAN INSTİTUTE OF MANAGEMENT SCİENCES (IMSCİENCES) ÜNİVERSİTESİ ARASINDA EĞİTİM, BİLİM, TEKNOLOJİ VE KÜLTÜR ALANLARINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Öğrenciler çiftlikte doğa, spor ve kültürle bağımlılığa karşı bilinçlendi
images

Kış yorgunluğunu d vitamini eksikliği ve mevsimsel depresyondan ayırmanın yollar...
images

Başkan Çerçioğlu'nu ağırladı: Aydın esnaf ve sanatkarlar odaları birliği ziyaret...
images

Şehit Tolga Sağlam'ın kızı Ada Su'ya jandarmadan okulda doğum günü sürprizi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Öğrenciler çiftlikte doğa, spor ve kültürle bağımlılığa karşı bilinçlendi

Kış yorgunluğunu d vitamini eksikliği ve mevsimsel depresyondan ayırmanın yolları

Martı yeni dönemi açıyor: RoboMartı ile sürücüsüz paylaşım yolculuğu

Cumhuriyete sanatla selam: Anadolu Üniversitesi GSF'de öğretim elemanları sergisi

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Diyarbakır’da yağmura rağmen müzik susmadı: Niran Ünsal 30 Ekim’de yeniden sahnede

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

tüketici hakem heyetleri 9 ayda 690 bin uyuşmazlığı çözdü, bakan bolat açıkladı

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

İnsanı odağa koyan büyüme: Vahap Küçük'ten ForumOne ve LC Waikiki vizyonu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı