bursa uludağ üniversitesi pakistanlı meslektaşlarına akademik destek ve iş birliği sözü verdi

bursa uludağ üniversitesi ile imsciences arasında protokol

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Pakistan Institute of Management Sciences (IMSciences) arasında eğitim, bilim, teknoloji ve kültür alanlarında kapsamlı bir iş birliği protokolü imzalandı. İmza töreni, üniversitenin yeni merkezi sınıf ve rektörlük binasında gerçekleştirildi ve törene BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi ile Institute of Management Sciences Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. UsmanGhani katıldı. Anlaşma, iki kurum arasında eşitlik, ortaklık ve karşılıklı fayda ilkelerine dayanarak yürütülecek.

iş birliğinin hedefleri:

Protokol; öğrenci ve öğretim üyesi değişim programlarının hayata geçirilmesini, öğretim üyelerinin karşı kurumlarda misafir akademisyen veya araştırmacı olarak görev alabilmesini ve eğitim-öğretim alanındaki bilgi ve deneyim paylaşımının artırılmasını kapsıyor. Ayrıca yönetim bilimleri ve yenilikçi teknolojiler alanlarında ortak araştırma projelerinin geliştirilmesi, ortak konferans ve bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi de planlanıyor. Bu adımların, her iki kurumun akademik kapasitesini ve bölgesel etki alanını güçlendirmesi amaçlanıyor.

tarafların değerlendirmeleri:

BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi törende yaptığı konuşmada, misafirleri Bursa ve kampüste ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Çiftçi, Türkiye ile Pakistan arasındaki köklü tarih ve kültür bağlarına vurgu yaparak bu bağların eğitim ve bilim alanında stratejik iş birlikleriyle geleceğe taşınmasının önemine değindi. Prof. Dr. Cafer Çiftçi ayrıca yönetim bilimleri, finans ve bilişim gibi alanlarda IMSciences'in bölgesel olarak güçlü bir konuma sahip olduğunu belirtti ve protokolün bu altyapıyı BUÜ'nün akademik deneyimiyle birleştireceğini söyledi.

Institute of Management Sciences Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. UsmanGhani ise imzalanan protokolün pratik uygulamalara dönüşmesinin önemini vurguladı. Prof. Dr. UsmanGhani, öğretim üyesi ve öğrenci değişimi, ortak araştırmalar ve ortak konferanslar gibi somut adımların atılması gerektiğini belirterek Türkiye ve Pakistan üniversiteleri arasındaki iş birliği potansiyeline dikkat çekti. Ayrıca iki ülke arasındaki dostluk ve karşılıklı sevgiye dayanan ilişkilerin akademik iş birliklerini güçlendireceğini ifade etti.

Protokolün uygulama aşamasında, değişim programlarının koordinasyonu, ortak proje çağrılarının hazırlanması ve düzenlenecek etkinliklerle akademi ve iş dünyası arasında köprüler kurulması öne çıkacak. Tören, imzaların atılmasının ardından toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ) İLE PAKİSTAN INSTİTUTE OF MANAGEMENT SCİENCES (IMSCİENCES) ÜNİVERSİTESİ ARASINDA EĞİTİM, BİLİM, TEKNOLOJİ VE KÜLTÜR ALANLARINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.