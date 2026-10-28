Merak ve üretime kapı açan atölyeler için Yeşilyurt'ta kayıtlar başladı

Yeşilyurt Bilim Merkezi yeni döneme hazırlanıyor:

Yeşilyurt Belediyesi öncülüğünde ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK desteklerinin katkısıyla hayata geçirilen Yeşilyurt Bilim Merkezi, yeni dönem atölye eğitimleri için kayıt sürecini başlattı. Proje, çocukları keşfetmeye, öğrenmeye ve üretmeye teşvik etmeyi amaçlayarak bilimsel düşünce ve teknolojik becerilerin erken yaşta geliştirilmesine odaklanıyor.

atölye içerikleri ve hedefler:

Merkezde düzenlenecek atölyeler, bilimsel keşiflerden uygulamalı teknoloji çalışmalarına, sanatsal etkinliklerden geliştirme atölyelerine kadar geniş bir yelpaze sunuyor. Programların temel hedefleri arasında çocukların merak duygusunun desteklenmesi, problem çözme yeteneklerinin güçlendirilmesi ve hayal gücünün üretime dönüştürülmesi yer alıyor. Eğitimler eğlenerek öğrenmeyi teşvik edecek biçimde yapılandırıldı.

kayıt koşulları ve başvuru bilgileri:

Atölye eğitimleri 5-6 ve 7-14 yaş gruplarına yönelik olarak planlandı. Kayıtlar 6 Kasım 2026 tarihine kadar devam edecek. Başvurular, Yeşilyurt Belediyesi Millet Bahçesi içindeki Yeşilyurt Bilim Merkezi'ne şahsen yapılabileceği gibi online olarak yesilyurt.bel.tr adresi üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Kayıt sırasında çocuklara ait kimlik fotokopisinin ibraz edilmesi gerekiyor.

Atölyeler hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen veliler ve ilgililer 0537 312 26 01 numaralı telefondan yetkililerle iletişime geçebilir. Merkez, farklı yaş gruplarına uygun etkinliklerle çocukların bilim, teknoloji ve sanat alanlarında erken dönemde deneyim kazanmasını hedefliyor.

YEŞİLYURT BİLİM MERKEZİ’NDE ATÖLYE EĞİTİMLERİ İÇİN KAYITLAR BAŞLADI