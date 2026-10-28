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Kozan’da veliler çocuklarına örnek oldu: ekran yerine kitap seçildi

Kozan Halit Dağlı İlkokulu öğretmeni Emel Ünlü liderliğinde düzenlenen 'Ekranı Kapat, Kitap Oku' etkinliğinde aileler ve öğrenciler bir saat kitap okudu.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 10:52

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Kozan’da veliler çocuklarına örnek oldu: ekran yerine kitap seçildi

Etkinlikte ne yapıldı:

Kozan Halit Dağlı İlkokulu 4. sınıf öğretmeni Emel Ünlü öncülüğünde düzenlenen etkinlik, okulun konferans salonunda gerçekleşti. Öğrenciler ve veliler cep telefonu, televizyon ve diğer ekranlardan uzaklaşarak bir saat boyunca kitapların başına geçti. Etkinliğin amacı, öğrencilerin kitap okuma alışkanlığını güçlendirmek ve ailelerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmesini sağlamaktı.

Organizasyon boyunca anne ve babalar çocuklarıyla birlikte kitap okuyarak örnek oldu; salon, kitap sesleri ve sayfa çevirme sesleriyle doldu. Etkinlik, aynı zamanda ailelerin evde de aynı alışkanlığı sürdürmesine teşvik etmek için bir başlangıç noktası olarak planlandı.

Öğretmenin vurguladıkları:

Emel Ünlü, aile içinde kitap okuma alışkanlığının önemine dikkat çekerek şunları söyledi: 'Bu bir farkındalık etkinliği. Hayatımızın en büyük eksikliği okumamak. Toplum olarak okumuyoruz. En büyük sıkıntımız bu. Biz kendimizi değiştirirsek inanıyorum ki çocuklarımız da değişecek, doğruyu yanlışı ayırt edecek. Bunun böyle olduğunu biliyoruz ama gerekeni yapmıyoruz. Lütfen bu farkındalıkla beraber etkinliğimizi hayatımıza bir başlangıç kabul edip evde devam ettirelim. Onların hayatındaki en önemli kişi, onların kahramanları sizlersiniz. Hepiniz geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık.'

Veliler ve öğrenciler ne dedi:

Etkinliğe katılan velilerden Şahin Ünüvar, ekran kullanımında bilinçli ebeveynliğin gerekliliğine vurgu yaparak, 'Güzel bir etkinlik. Böyle bir etkinlik için bizi bir araya getirdiği için öğretmenimize teşekkür ediyoruz. Kitap en iyi arkadaştır, kitap en iyi dosttur. Nasıl yemek yemeye, su içmeye ve hava teneffüs etmeye ihtiyacımız varsa kitap okumayı da hayatımızın merkezine koymamız gerekiyor. Çocuklarımızla birlikte olmaktan mutluyuz. Çocuklarımızı ekrandan uzak tutmalıyız. Bu tamamen uzak tutmak anlamına gelmiyor. Kontrollü ve bilinçli anne baba olmamız gerekiyor.' diye konuştu.

Öğrenciler de etkinlikten memnun kaldı. Annesiyle birlikte okuyan Elvin Akpınar 'Sınıfta hem ailelerimizle hem de çocuklarla bir arada kitap okumak çok güzel bir duygu' derken, veli Nurgül Sırkıntı 'Bu etkinlikte oğlumla birlikte kitap okumak çok keyifliydi' ifadesini kullandı. Ahmet Selim Kaplan ise ailesi ve diğer velilerin katılımından mutluluk duyduğunu ve kitap okumayı sevdiğini belirtti.

Etkinlik, 'Ekranı Kapat, Kitap Oku' programı kapsamında bir farkındalık adımı olarak kayda geçti. Öğretmen Emel Ünlü, bu tür etkinliklerin toplumda okuma alışkanlığını yaygınlaştırmada etkili olacağını ve ailenin rolünün belirleyici olduğunu tekrar vurguladı.

OKULUN KONFERANS SALONUNDA &quot;EKRANI KAPAT, KİTAP OKU&quot; ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ.

OKULUN KONFERANS SALONUNDA "EKRANI KAPAT, KİTAP OKU" ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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