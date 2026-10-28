Ankara ziyaretinde Samsun için ortak akıl ve yatırım mesajı

Ankara temaslarıyla Samsun’un öncelikleri gündeme taşındı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve beraberindeki heyet, 10 Ekim’deki oda seçimlerinin ardından Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Heyet, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Dr. Mehmet Muş ile TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlunu farklı toplantılarda ağırlayarak kentin ekonomik gelişimi ve kurumlar arası iş birliğini masaya yatırdı.

tbmm görüşmesinde öncelikler:

Heyetin ilk durağı olan TBMM görüşmesinde, Samsun’un kalkınmasına yönelik mevcut çalışmalar ve iş dünyasının beklentileri kapsamlı şekilde ele alındı. Murzioğlu, oda olarak yürüttükleri projeler ve şehrin ihtiyaçlarına ilişkin bilgileri paylaştı; Meclis Başkanı Haluk Akyüz, yönetim kurulu üyeleri ve TOBB Samsun delegelerinin de yer aldığı heyet, Meclis nezdinde destek arayışını somut adımlarla sürdürdü.

Görüşmede konuşan Dr. Mehmet Muş, Samsun’un stratejik konumu, limanı, lojistik altyapısı ve üretim kapasitesine dikkat çekti ve şu değerlendirmeyi yaptı: "Samsun’un ekonomik gelişimini hızlandırmak, üretim kapasitemizi artırmak, mevcut işletmelerimizi güçlendirmek ve şehrimize yeni yatırımlar kazandırmak hepimizin ortak hedefi olmalı. Sanayi, ticaret, üretim ve istihdam birbirini tamamlayan alanlar. Bu alanlarda ilerleme sağlayabilmek için iş dünyamızın beklentilerini dikkate almalı, karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeli ve kamu kurumlarımızla iş dünyamız arasında güçlü bir iş birliği sağlamalıyız."

tobb buluşmasında birlik ve beraberlik vurgusu:

Samsun TSO heyeti, TBMM temasının ardından TOBB merkezinde M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi. Hisarcıklıoğlu, seçim sürecini tamamlayan heyeti tebrik ederek Samsun’un üretim gücü ve girişimcilik potansiyelinin Karadeniz Bölgesi açısından önemine işaret etti.

TOBB Başkanı, Samsun’daki kurumlar arası dayanışmanın altını çizerek, "Samsun’daki birlik ve beraberliğiniz de çok önemli. Bunun kıymetini bilin. Çünkü birlik ve beraberlikte bereket vardır" ifadeleriyle kent içi koordinasyonun yatırım ve gelişme için belirleyici olduğunu vurguladı. Hisarcıklıoğlu, Samsun TSO’nun kentin ekonomik potansiyelini hayata geçirirken üstlendiği rolü önemsediğini belirtti.

murzioğlu’nun değerlendirmesi ve yol haritası:

Ankara ziyaretlerinin yeni dönem çalışmaları açısından umut verici olduğunu belirten Salih Zeki Murzioğlu, kamu kurumları, yerel paydaşlar ve iş dünyası arasındaki iletişim ve iş birliğinin artırılmasının öncelikleri arasında olduğunu söyledi. Murzioğlu, görüşmelerin Samsun’un potansiyelini daha etkin değerlendirmek, sanayi ve ihracatı güçlendirmek, yeni yatırımlar çekmek ve istihdamı artırmak hedeflerine hizmet edeceğini ifade etti.

Murzioğlu görüşlerini şöyle özetledi: "Yeni döneme başlamamızın ardından hem şehrimizin ekonomik gelişimine katkı sunan hem de iş dünyamızın hedeflerini ortak akılla değerlendirmemize imkân sağlayan temaslarda bulunmak istedik. Samsun’un potansiyeli daha etkin değerlendirmek, sanayimizi güçlendirmek, ihracatımızı artırmak, yeni yatırımları şehrimize kazandırmak ve istihdamı desteklemek için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz." Ayrıca Murzioğlu, "Birlik ve beraberliğimiz, ortak aklı esas alan yaklaşımımız ve dayanışmamız en büyük gücümüzdür." diyerek kentin ortak hareket etme iradesine vurgu yaptı.

Toplantılarda öne çıkan hususlar arasında kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, Samsun’un lojistik ve üretim altyapısının yatırımcılar nezdinde daha görünür kılınması ve üyelerin rekabet gücünü artıracak destek mekanizmalarının hayata geçirilmesi yer aldı. Heyet, ziyaretlerin ardından kent yararına yapılacak somut iş birlikleri ve proje adımlarını takip edeceklerini belirtti.

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI SALİH ZEKİ MURZİOĞLU VE BERABERİNDEKİ HEYET, ANKARA’DA BİR DİZİ ZİYARETTE BULUNDU. HEYET, İLK OLARAK TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI VE SAMSUN MİLLETVEKİLİ DR. MEHMET MUŞ, ARDINDAN TOBB BAŞKANI M. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ. EKİM AYININ 10’UNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ODA SEÇİMLERİNİN ARDINDAN YENİ DÖNEM KAPSAMINDA YAPILAN ZİYARETLERDE, SAMSUN’UN EKONOMİK GELİŞİMİ, İŞ DÜNYASININ HEDEFLERİ VE KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ KONULARI ELE ALINIRKEN, BİRLİKTELİK MESAJLARI VERİLDİ.