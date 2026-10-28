Bursa yaban mersini için ortak yol haritası hazırlanıyor

Bursa yaban mersini için paydaş bazlı strateji geliştirildi

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) öncülüğünde düzenlenen "Yaban Mersini Ürün Analiz Çalıştayı"nda, Bursa yaban mersininin üretimden pazarlamaya kadar tüm halkalarını kapsayan bir yol haritası oluşturma süreci hızlandırıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Anadoludakiler: 81 İl 81 Ürün Programı" çerçevesindeki etkinlik, 27 Ekim 2026 tarihinde BEBKA Merkez Ofisi’nde gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve sunumlar:

Çalıştaya kamu kurumları, üniversiteler, araştırma enstitüleri, üretici örgütleri, kooperatifler, finans kuruluşları ve özel sektör temsilcileri katıldı. Ziraat Bankası tarafından tarımsal kredi destekleri konusunda bilgilendirme yapıldı; Prof. Dr. Sertaç Dokuzlu, BEBKA’nın "TR41 Bölgesi Öne Çıkan Ürünlerde Değer Zinciri Analizi" çalışmasına ilişkin sunum gerçekleştirdi. BEBKA tarafından tanıtılan "Anadoludakiler Projesi" kapsamında hazırlanan "Yaban Mersini Mevcut Durum Analizi" raporunun üretim ve dış ticaret verileri, paydaşlarla paylaşılarak mevcut potansiyel değerlendirildi.

Tematik masalarda öncelikler belirlendi:

Çalıştay, üretim sürekliliği ve verim, katma değerli ürün geliştirme, markalaşma ve pazarlama ile hasat sonrası ve işleme altyapısı olmak üzere dört tematik masada sürdürüldü. Her masada; mevcut sorunlar, uygulanabilir çözüm önerileri ve öncelikli adımlar tartışıldı. Katılımcılar, geliştirilen önerileri somut proje fikirlerine dönüştürerek ilgili paydaşlar, yatırım modelleri ve destek mekanizmalarıyla ilişkilendirdi.

Öne çıkan konular arasında tesis ve lojistik altyapısının güçlendirilmesi, üretimde süreklilik sağlayacak teknik destek ve eğitimlerin planlanması, katma değerli işleme uygulamalarının yaygınlaştırılması ve hedef pazarlara yönelik ortak marka-stratejileri oluşturulması sayılabilir. Ayrıca tarımsal finansmana erişim mekanizmalarının iyileştirilmesi, yatırımcılar ile üretici örgütleri arasında koordinasyonun artırılması gerekliliği vurgulandı.

BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram çalıştaydaki değerlendirmesinde sürecin paydaş katılımlı yürütülmesinin önemine dikkat çekti ve şunları söyledi: "Bursa’nın üretim birikimi ve büyük pazarlara yakınlık avantajını kalıcı ekonomik değere dönüştürmek için üretimden pazarlamaya tüm halkaları birlikte güçlendiriyoruz. Bu çalıştayın çıktıları, yaban mersini için hazırlayacağımız yol haritasının temelini oluşturacak."

Çalıştaydan elde edilen tespitler, çözüm önerileri ve proje fikirleri bir raporda derlenecek. Bu rapor doğrultusunda, Bursa yaban mersininin katma değerinin artırılmasına, ticarileşme şartlarının iyileştirilmesine ve değer zincirinin güçlendirilmesine yönelik öncelikli eylemleri, sorumlu paydaşları ve iş birliği mekanizmalarını içeren Ürün Yol Haritası hazırlanacak.

Program kapsamında Bursa için belirlenen yaban mersini, 2025 yılı itibarıyla Türkiye’nin en geniş yaban mersini üretim alanına sahip ili olarak öncelikli ürün durumunda. BEBKA’nın koordinasyonu ve çok paydaşlı yaklaşımıyla hazırlanacak yol haritasının, bölgedeki üretimin sürdürülebilir büyümesine ve ürünün katma değerinin artmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI (BEBKA) TARAFINDAN, "ANADOLUDAKİLER: 81 İL 81 ÜRÜN PROGRAMI" KAPSAMINDA BURSA İÇİN BELİRLENEN YABAN MERSİNİNİN ÜRETİMDEN PAZARLAMAYA UZANAN DEĞER ZİNCİRİNİN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA "YABAN MERSİNİ ÜRÜN ANALİZ ÇALIŞTAYI" GERÇEKLEŞTİRİLDİ. ÇALIŞTAYDA, ÜRÜNÜN KATMA DEĞERİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI ELE ALINDI.