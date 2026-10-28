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Mayalı hamur ve doğal etle Yerköy pidesi Konya etli ekmeğine rakip

Yozgat'ın Yerköy kıymalı pidesi, mayalı hamur, doğal eti ve kendine has pişirme yöntemiyle günlük üretimde öne çıkıyor; Konya etli ekmeğine rakip lezzet.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 10:21

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Mayalı hamur ve doğal etle Yerköy pidesi Konya etli ekmeğine rakip

Yerköy kıymalı pidesi bölge mutfağında öne çıkıyor

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde mayalı hamur üzerine kıyma, domates ve biber konularak fırında pişirilen kıymalı pide, günlük hayatın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Cenazelerden düğünlere, nişan merasimlerinden özel davetlere kadar geniş sosyal kullanım alanı bulan bu pide, lezzetiyle İç Anadolu’nun tescilli lezzeti Konya etli ekmeğine alternatif olarak öne çıkıyor.

hazırlık ve malzeme:

Pide ustaları hamurun mayalanma şeklinin lezzette belirleyici olduğunu vurguluyor. Ustalar, kıymanın kalitesi ve doğal olmasının da önemli olduğunu söylüyor; etin dağda beslenen hayvanlardan geldiğini, bunun tadı etkilediğini belirtiyorlar. Kasaplardan kasaba kesilip getirilen etler kıyma haline getiriliyor ve pişirme yöntemiyle birlikte özgün bir tat ortaya çıkıyor.

Usta Ali Dereli'nin sözleriyle: "Yerköy’ün kıymalısı, etlerimiz güzel ve hamurlarımız da mayalı olduğu için daha lezzetli oluyor. Kıymanın biraz yağlı olması lazım. Dananın kaburgası ve kuzunun boşluğunu kullanıyoruz. Daha lezzetli oluyor. Günlük bin taneye yakın pide çıkarıyoruz. Öğle yemeklerinde, akşam, cenaze yemeklerinde, düğün yemeklerinde, mevlütlerde hepsinde pide oluyor. Konya’nın pidesi de güzel. Onlar da incecik yapıyorlar. Fakat hamurun mayası az olduğu için bizimkiler biraz daha güzel oluyor"

ustaların ve müşterilerin bakışı:

20 yıldır pide ustası olan Emre Dereli, pideye emek ve sevgi katıldığını belirterek, "Sevgimizi kattığımız için bu kadar tercih ediliyor. İçinde domates, biber ve kıyma var. Başka bir şey yok. Cenazelerde, yüzük merasimlerinde, düğünde hepsinde pide var. Yozgat’ta nasıl testi kebabı varsa Yerköy’de de kıymalı pide oturmuş. Konya pidesi mi Yerköy pidesi mi denilince onlara da ‘Helal olsun’ deriz" dedi.

Fırına gelen ve pide yaptıran İbrahim Acer ise lezzetin hayvanların doğal ortamda beslenmesine dayandığını söylüyor: "Anadolu’nun kültürel olarak kıymalı pidesi meşhurdur. Dışarıdan gelen misafirlerimiz olduğu zaman burada pide yaptırırız. Tadı da güzeldir. Burada hayvanlar doğada, dağda beslenip kekik yediği için et biraz daha lezzetli oluyor. Kasaplara kesilip geliyor, biz de kıyma yaptırıp, pide yaptırıyoruz. Lezzetli olmasının tek sebebi doğal ortamda yetişmesi"

Yerköy kıymalı pidesi, özel harcı ve kendine has pişirme yöntemiyle hem ilçe halkının hem de şehre gelen ziyaretçilerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

YERKÖY İLÇESİNİN MEŞHUR PİDESİ, LEZZETİYLE KONYA&#039;NIN ETLİ EKMEĞİNE RAKİP OLDU.

YERKÖY İLÇESİNİN MEŞHUR PİDESİ, LEZZETİYLE KONYA'NIN ETLİ EKMEĞİNE RAKİP OLDU.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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