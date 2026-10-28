Kış planı değil kişiye özel karar: estetik ameliyatlarında öncelikler

ameliyat kararı kişiye özel değerlendirme gerektirir:

Medical Point Gaziantep Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Küçük, estetik cerrahi planlamasında mevsimin tek başına belirleyici olmadığını vurguladı. Ameliyat kararının kişinin genel sağlık durumu, ameliyatın türü ve beklentileri doğrultusunda verildiğini söyledi.

Dr. Küçük, havaların soğumasıyla birlikte burun estetiği, göz kapağı estetiği ve vücut şekillendirme gibi operasyonlara ilginin tekrar arttığını, ancak bu ilginin mevsimin ameliyatın başarısını garanti etmediğini belirtti. Mevsim tek başına belirleyici değil, kişi bazlı değerlendirme ön planda olmalı.

ameliyat sonrası bakım ve iyileşme süreci:

Op. Dr. Ufuk Küçük'e göre estetik operasyonun başarısı cerrahinin niteliğinin yanında ameliyat sonrası bakımla da doğrudan ilişkili. Hekimin önerilerine uyulması, ilaçların düzenli kullanımı ve kontrollerin aksatılmaması gerektiğini vurguladı. Kontrollerin aksatılmaması iyileşme sürecinin takibi ve komplikasyonların erken tespiti için önem taşıyor.

Ameliyat türüne göre şişlik, morluk ve hassasiyet gibi durumların görülebileceğini, iyileşme süresinin kişiden kişiye değiştiğini belirtti. Sonbahar ve kış aylarının bazı hastalar için günlük yaşamı ve bakım planlamayı kolaylaştırabileceğini, ancak bunun genel bir kural olmadığını ifade etti.

güneşten korunma ve cilt bakımı:

Dr. Küçük, hava sıcaklığının düşmesinin güneşin cilt üzerindeki etkilerini ortadan kaldırmadığını hatırlattı. Kesi izleri ve hassas cilt bölgelerinin korunmasının ameliyat sonrası görünüm açısından kritik olduğunu, yara bakımının ve kullanılacak ürünlerin ameliyatın türüne göre belirlenmesi gerektiğini söyledi.

İyileşme döneminde güneşten korunmanın, uygun cilt bakımı ve hekimin yönlendirdiği ürünlerin kullanılmasının önemini yineleyen Küçük, bu kurallara uyulmasının uzun vadeli estetik sonuçları olumlu etkilediğini belirtti.

Son olarak Op. Dr. Ufuk Küçük, estetik cerrahi düşünen kişilerin operasyon öncesi uzman hekim değerlendirmesi alması, beklentilerin gerçekçi biçimde değerlendirilmesi ve ameliyatın riskleri ile iyileşme süreci hakkında ayrıntılı bilgi edinmesi gerektiğini söyledi. Karar, kişiye özel değerlendirme sonucu verilmelidir.

MEDİCAL POİNT GAZİANTEP HASTANESİ PLASTİK, REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ UZMANI OP. DR. UFUK KÜÇÜK