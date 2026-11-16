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Bursa'da ailelerin çaresiz çığlığı: cezaevinde kalması 'iyi gelen' evlat talebi

Bursa'da aileler uyuşturucuya karşı ses verdi: cezaevindeki oğluna rağmen sevinç duyduğunu söyleyen bir baba, tedavi ve rehabilitasyon çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 09:25

OKUMA: 3 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Bursa'da ailelerin çaresiz çığlığı: cezaevinde kalması 'iyi gelen' evlat talebi

Bursa'da aileler uyuşturucu bağımlılığına karşı toplandı

Bursa Uyuşturucu ile Mücadele Derneği tarafından kent merkezinde düzenlenen basın açıklamasında, aileler ve dernek temsilcileri uyuşturucu bağımlılığının yarattığı sosyal yıkımı gözler önüne serdi. Dernek, gençleri, çocukları ve aileleri tehdit eden bağımlılığa karşı önleme, tedavi ve rehabilitasyonun güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Suat Kızılhan açıklamada uyuşturucunun yalnızca bireyin değil, "bir ailenin, mahallenin ve bütün toplumun yarası" olduğunu vurguladı ve devletin ilgili kurumlarına somut adımlar atılması gerektiğini iletti.

Uyuşturucuyla mücadelede öncelikli talepler:

Kızılhan, zorunlu tedavi konusunda "etkili, bilimsel ve insan odaklı" bir sistemin kurulmasını istedi. Tedaviye ihtiyaç duyan, kendisine veya çevresine zarar verme riski bulunan kişilerin ailelerinin çaresiz bırakılmaması gerektiğini belirtti. Ayrıca, arz zincirinin her halkasıyla mücadele edilmesini, sokak satışının engellenmesini ve okullar, gençlerin bulunduğu alanlar ile mahallelerin daha güvenli hale getirilmesini talep etti.

Dernek başkanı, operasyonların tek başına yeterli olmayacağını, önleme, erken müdahale, tedavi, rehabilitasyon ve sosyal hayata yeniden kazandırma çalışmalarının eş zamanlı yürütülmesi gerektiğini kaydetti. Ailelere de çocuklarının arkadaş çevresi ve davranış değişikliklerini yakından takip etme çağrısı yapıldı.

Bir babanın çaresizliği:

Basın açıklığında söz alan Çanakkale'den gelen bir baba, salondakileri derinden etkileyen sözlerle duygularını paylaştı. Baba, oğlunun uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle cezaevinde olmasına rağmen orada kalmasını istediğini söyleyerek yaşadığı çaresizliği dile getirdi: "Bir baba evladının cezaevinde kalmasına sevinir mi? Ben maalesef oğlum cezaevinde kaldığı için sevinir durumdayım."

Baba, mevcut tedavi imkanlarının yetersiz olduğunu savundu ve devlet hastanelerindeki uygulamaların yetersiz kaldığını belirterek, bağımlılar için özel tedavi merkezleri ve rehabilitasyon imkanlarının artırılmasını talep etti. Cezaevindeki bağımlıların da tedavi edilmesi ve meslek öğrenmesi gerektiğini ifade ederek, "Oğlum cezaevinde yatıyorsa orada tedavi olmalı. Niye orada meslek öğrenmesin? Dışarıya çıktığında devletine, milletine hayırlı bir evlat olarak çıkması daha iyi olmaz mı?" dedi.

Babanın anlattıkları yalnızca kendi ailesine özgü bir dram olmadığını da ortaya koydu. Kendisine ulaşan annelerin yaşadığı korkuyu aktaran baba, bir annenin "Oğlum geliyor, beni öldürebilir, ben ne yapacağım?" sözünü örnek vererek bağımlılığın aileleri nasıl çıkmaza sürüklediğini vurguladı. Konuşma sırasında anneler gözyaşlarını tutamadı ve baba yetkililere "Lütfen sesimizi duyun. Artık yeter" çağrısında bulundu.

Dernek Başkanı Suat Kızılhan açıklamayı, "Bursa’dan Türkiye’ye sesleniyoruz. Çocuklarımızı uyuşturucuya teslim etmeyeceğiz. Gençliğimizi koruyacağız. Aileleri yalnız bırakmayacağız. Uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz" sözleriyle sonlandırdı. Katılımcılar, yetkililerden tedavi altyapısının güçlendirilmesi, cezaevlerinde rehabilitasyon uygulamalarının yaygınlaştırılması ve toplum genelinde kapsamlı önleme programlarının hayata geçirilmesi yönünde somut adımlar beklediklerini belirtti.

Basın açıklaması, ailelerin taleplerini ve yaşadıkları çaresizliği görünür kılarken, yerel aktörlerin ve devlet kurumlarının koordinasyonunun önemine dikkat çekti. Dernek, sürecin takipçisi olacaklarını ve benzer buluşmalarla seslerini duyurmaya devam edeceklerini bildirdi.

Bursa’da uyuşturucu isyanı: &quot;Bir baba evladının cezaevinde kalmasına sevinir mi?&quot;

Bursa’da uyuşturucu isyanı: "Bir baba evladının cezaevinde kalmasına sevinir mi?"

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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