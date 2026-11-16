Diyarbakır'ı örten sis tabakası kenti deniz görünümüne bürüdü

Sis kenti görünmez kıldı:

Diyarbakır'da sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis, kent merkezini adeta örtüyle kapladı. Yüksek kesimlerden bakıldığında ortaya çıkan manzara, binaların yalnızca üst bölümlerinin sis bulutları arasından seçilebildiği, denizi andıran bir doku oluşturdu. Sabahın erken saatlerinde oluşan bu tablo, kenti kısa süreliğine görünmez hale getirdi.

Görüş mesafesi ve günlük yaşam:

Sis nedeniyle görüş mesafesi bazı noktalarda düşerken, gündelik yaşam ve iş başlangıç saatleri etkilendi. Vatandaşlar pencerelerinden ve yüksek noktalardan oluşan manzarayı izleyerek fotoğraf çekti; ortaya çıkan görüntüler kentte kartpostallık bir atmosfer oluşturdu. Birçok kişi, farklı semtlerden yükselen binaların yalnızca tepelerinin görünmesini dikkat çekici buldu.

Trafikte önlemler ve aksamalar:

Sis, trafikte de etkisini hissettirdi; sürücüler dörtlülerini yakıp hızlarını düşürerek ilerledi ve bazı güzergâhlarda trafik akışında yavaşlamalar yaşandı. Yetkililer veya acil uyarılar haberde yer almasa da sabah yoğunluğunda sürücülerin ekstra dikkatli olduğu gözlendi. Gün ilerledikçe sisin yer yer dağıldığı ve görüşün kademeli olarak normale döndüğü gözlemlendi.

DİYARBAKIR'DA SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN SİS, KENTİ ADETA GÖRÜNMEZ HALE GETİRDİ