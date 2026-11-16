Amatör pilotun kokpitinden boğazın kuşbakışı görüntüleri

İstanbul Boğazı, bu kez pervaneli bir uçağın kokpitinden kaydedilen görüntülerle izleyiciye sunuldu. Amatör pilot Halit Özbaşlı, Karadeniz'den başlayıp Marmara Denizi'ne uzanan rotada yaklaşık 450 metre irtifada gerçekleştirdiği geçişte şehrin iki yakasını, köprüleri ve deniz trafiğini havadan görüntüledi.

Uçuş rotası ve havadan manzara

Özbaşlı, Üçüncü köprü güzergahından Boğaz'a giriş yaparak yaklaşık 15 dakika süren bir geçiş gerçekleştirdi. Pervaneli uçağın kanadının ve kokpitinin kadraja girdiği kayıtlar, güneş ışıklarının Boğaz yüzeyine yansımasını, boğaz hattındaki yerleşimleri ve İstanbul’un yeşil alanlarını net bir şekilde yansıtıyor. Kokpit kamerası sayesinde hem deniz trafiği hem de iki kıta arasındaki coğrafi süreklilik havadan benzersiz bir perspektifle görüldü.

Pilotun deneyimi, planlama ve maliyet

Uçuş deneyimini anlatan Özbaşlı şu ifadeleri kullandı: "Instagram ve YouTube kanalımda, amatör havacılığı elimden geldiğince tanıtmaya çalışıyorum. Çünkü insanlar uçak sahibi olmanın ya da ülkemizde bu şekilde uçuşlar gerçekleştirmenin çok güç, hatta imkansız olduğunu düşünüyor. Ben de bu hobinin ya da sporun o kadar zor olmadığını göstermek amacıyla genellikle çocuklarımla ve arkadaşlarımla yaptığım uçuşları paylaşıyorum. Üçüncü köprüden Boğaz’a girişimizi yaptık. Boğaz geçişimiz yaklaşık 15 dakika sürdü. Havadan bakıldığında İstanbul gerçekten görülmeye değer, şahane bir yer. Yıllarca köprüden geçerken gördüğümüz Boğaz’ı bu kez baştan sona havadan kat etmek benim için muazzam bir deneyimdi."

Özbaşlı, uçuşu gerçekleştirmek için yaklaşık iki yıllık planlama yaptığını ve amatör havacılıkla 6 yıldır ilgilendiğini belirtti. Ayrıca Karadeniz kıyılarının havadan sunduğu detaylara dikkat çekerek Ağva civarındaki falezler ve mağaraların karadan farkedilmediğini vurguladı: "Beş yıl İstanbul’da yaşamama rağmen Ağva üzerinde uçarken falezlerin, mağaraların ve bu kadar güzel bir tabiatın olduğunu karadan baktığınızda anlayamıyorsunuz. Karadeniz kıyıları ve Boğaz’ın içi havadan gerçekten muazzam görünüyor. Bu uçuşu gerçekleştirmek için yaklaşık iki yıl planlama yaptım. Altı yıldır uçuyorum ve bu deneyimi tekrar yaşamak isterim. Tabii havalar ve işler buna müsaade ederse."

Uçuşun detaylarına ilişkin verilen bilgilere göre yolculuk toplamda yaklaşık 6 saat sürdü. Özbaşlı, Selçuk'tan Cengiz Topel Hava Meydanı'na varışın 3 saat sürdüğünü, burada kısa bir mola ve iniş işlemlerinin ardından dönüşün de yaklaşık 3 saat sürdüğünü aktardı. Toplam 630 kilometrelik bu uçuşta 75 litre yakıt tüketildi ve Cengiz Topel Hava Meydanı'ndaki iniş ile konaklama işlemleri için yaklaşık 650 lira ödendi.

Pervaneli uçağın kokpitinden kaydedilen görüntüler, İstanbul Boğazı'nın iki kıtayı buluşturan coğrafi yapısını ve kentin havadan sunduğu görsel zenginliği bir kez daha ortaya koydu. Karadeniz'den Marmara'ya uzanan bu kısa ama yoğun gözlem yolculuğu, Boğaz'ın şehirle olan ilişkisinin farklı bir açıdan anlaşılmasına olanak tanıdı.

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