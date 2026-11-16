Turgutlu'da huzur denetimleri sıklaştı: 2 bin 416 kişi sorgulandı, 11 araç trafikten men edildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kapsamlı bir Bölgesel Huzur ve Güven Uygulaması gerçekleştirdi.

uygulamanın süresi ve personel dağılımı:

Uygulama 13 Kasım günü 16.30-20.00 saatleri arasında icra edildi. Operasyonda asayiş ve trafik timlerinde görevli toplam 88 personel görev aldı.

denetim sonuçları ve tespitler:

Uygulama kapsamında 2 bin 416 şahıs ile bin 46 araç sorgulandı. Trafik denetimlerinde toplam 41 araca idari cezai işlem uygulandı ve 11 araç trafikten men edildi. Ayrıca ilçe genelinde 48 iş yeri de kontrol edildi.

Jandarma yetkilileri, bu tür uygulamaların ilçe genelinde huzur ve güven ortamının korunmasına katkı sağladığını belirtti ve denetimlerin belirli aralıklarla sürdürüleceğini duyurdu.

MANİSA’NIN TURGUTLU İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN BÖLGESEL HUZUR VE GÜVEN UYGULAMASI’NDA 2 BİN 416 KİŞİ VE BİN 46 ARAÇ KONTROL EDİLİRKEN, 41 ARACA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.