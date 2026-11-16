gündoğdu'da gece yangını iki evde maddi hasara yol açtı

olayın seyri:

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde gece saatlerinde iki ayrı konutta yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. ve M.A.'ya ait evlerde başlayan alevler, kısa sürede her iki yapıyı da etkiledi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

yangına müdahale ve hasar:

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürme çalışmasını tamamladı. Müdahale sonucu can kaybı ya da yaralanma bilgisi paylaşılmazken, iki evte de maddi zarar meydana geldiği bildirildi.

soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer inceleme başlattı. İlk bulgular ve tanık ifadeleri doğrultusunda yapılacak teknik ve idari çalışmaların ardından yangının nedeni kamuoyuyla paylaşılacak.

BUCAK İLÇESİNE BAĞLI GÜNDOĞDU KÖYÜNDE İKİ EVDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ