Bozüyük'te narkotik denetiminde araçta metamfetamin ve Lyrica bulundu

operasyonun ayrıntıları:

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bozüyük Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada 1 araç ve 1 şahıs üzerinde arama yapıldı. Aramalar sonucunda muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ile 2 adet Lyrica marka sentetik ecza hapı ele geçirildi.

ele geçirilen maddeler ve miktar:

Emniyet kaynaklarının verdiği bilgiye göre, ele geçirilenler arasında farklı formlarda metamfetamin olduğu bildirildi. Ayrıca piyasada reçeteyle satılan Lyrica markasına ait iki adet sentetik ecza hapı da bulundu. Bulgular, arama tutanağına geçirildi.

soruşturma ve adli işlem:

Olayla ilgili olarak, uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan 1 şüpheli yakalandı ve hakkında adli işlem başlatıldı. Konuyla ilgili soruşturma ve soruşturma kapsamındaki işlemler yetkili birimlerce sürdürülüyor.

BİLECİK’TE METAMFETAMİN VE 2 HAP ELE GEÇİRİLDİ