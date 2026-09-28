Bursa'da beklenen üstünlük: İtalya ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı

İlk yarı özeti:

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ikinci maçında Bursa'da İtalya ile karşılaştı. İlk devre İtalya'nın net üstünlüğüyle sona ererken skor tabelasında İtalya 3 - Türkiye 0 yazıyordu. Rakip takımın hızlı ve etkili hücum organizasyonları Türkiye savunmasını zorladı.

Maçtan kritik anlar:

8. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Francesco Pio Esposito'nin vuruşunda kaleci Altay Bayındır uzanarak topu kornere çeldi. Dakika sonra gelen atakta Alessandro Bastoni, korner sonrası ön direkte boş kalan topu sağ üst köşeden ağlarla buluşturarak skoru 0-1 yaptı.

22. dakikada orta sahada başlayan seri paslaşmanın ardından Giacomo Raspadori'nin ceza yayı üzerinden Kayode'ye gönderdiği topa yapılan vuruşu Altay çıkardı; pozisyonun devamında Davide Frattesi arka direğe açılan topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı.

27. dakikada Raspadori sağ kanada açılan pasla buluştu, ceza sahasında Esposito'nun ara pasına Kayode koşu yapıp yakın köşeye yerden vuruşla topu gönderdi ve skor 0-3 oldu. 32. dakikada Ruggeri'nin ortasında Sebastiano Esposito'nun kayarak denediği vuruş üstten dışarı gitti.

takımlar ve kadrolar:

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın, Arda Güler, Can Uzun, Barış Alper Yılmaz. Yedekler arasında Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Samet Akaydin, Kerem Aktürkoğlu, Demir Ege Tıknaz, Deniz Gül, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Ferdi Kadıoğlu, Mustafa Eskihellaç bulunuyor. Teknik direktör: Vincenzo Montella.

İtalya: Gianluigi Donnarumma, Michael Kayode, Giorgio Scalvini, Alessandro Bastoni, Matteo Ruggeri, Davide Frattesi, Sandro Tonali, Nicolo Fagioli, Giacomo Raspadori, Sebastiano Esposito, Francesco Pio Esposito. Yedekler arasında Marco Carnesecchi, Guglielmo Vicario, Alessandro Romano, Riccardo Calafiori, Moise Kean, Gianluca Scamacca, Rolando Mandragora, Issa Doumbia, Nicolo Cambiaghi, Antonio Vergara, Daniele Ghilardi, Giovanni Di Lorenzo yer alıyor. Teknik direktör: Roberto Mancini.

stat, hakem ve disiplin:

Müsabaka Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanıyor. Maçı yöneten hakemler Michael Oliver, Stuart Burt ve James Mainwaring olurken maçın ilk yarısında Türkiye'den Can Uzun sarı kart gördü. Goller Alessandro Bastoni (dk. 9), Davide Frattesi (dk. 22) ve Michael Kayode (dk. 27) tarafından kaydedildi.

İlk yarıdaki sonuç Türkiye adına savunma organizasyonları ve ilk bölgedeki pres hatalarının sonuçlarını gösterdi; ikinci yarıda düzenlemeler ve reaksiyon arayışı bekleniyor.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP'TAKİ İKİNCİ MAÇINDA BURSA'DA İTALYA İLE KARŞI KARŞIYA GELİYOR. MÜSABAKANIN İLK YARISI İTALYA'NIN 3-0'LIK ÜSTÜNLÜĞÜYLE NOKTALANDI.