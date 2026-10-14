Bursa'da canlı trafik tartışması: otobüs ve minibüs şoförleri cep kameralarında

olayın detayları:

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi Ankara Yolu Caddesinde gerçekleşti. Seyir halindeki bir özel halk otobüsü ile bir minibüs şoförü arasında, yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma bir süre devam etti; taraflar arasında sözlü itiraz ve el hareketleri görüldü. O anlar, araç içindeki yolculardan birinin cep telefonuyla kaydedildi.

görüntülerin seyri ve sonuç:

Görüntülerde tartışmanın kısa sürdüğü, her iki şoförün de daha sonra yoluna devam ettiği görülüyor. Kayda geçen anlar, yol verme kaynaklı anlaşmazlıkların trafikte kısa süreli gerginliklere yol açabildiğini gösteriyor.

Kaydın paylaşımı veya yetkililere bildirim yapıldığına dair bilgi kaynaklarda yer almıyor; görüntüler yolcular tarafından cep telefonuyla alındı ve olay bu şekilde tespit edildi.

ŞOFÖRLER ARASINDA YOL TARTIŞMASI KAMERADA