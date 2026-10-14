Servis araçlarında sıkı denetim: öğrencilerin güvenli yolculuğu hedeflendi

Denetim kapsamı ve amaçları:

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okul servis araçlarına yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirildi. Denetimler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle planlandı ve uygulandı.

İncelemelerde servis araçlarının mevzuata uygunluğu kontrol edildi; tespit edilen eksiklikler sürücülere iletilerek düzeltilmesi istendi. Denetimlerin temel hedefi, öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşmalarını sağlamak, trafik güvenliğini artırmak ve olası riskleri en aza indirmektir.

Saha uygulamaları ve bilgilendirme:

Sarıgöl'deki denetimlerde araçların genel durumu ve mevzuata uygunluğu esas alındı. Denetimlere katılan yetkililer, tespit edilen eksiklikler konusunda sürücülere gerekli bilgilendirmeleri yaptı ve uyulması gereken kuralları hatırlattı.

Gerçekleştirilen saha kontrolleriyle hem taşıma hizmetinin standartlara uygunluğu gözetildi hem de sürücülerin farkındalığının artırılması hedeflendi. Denetim süreci, yerel kurumlar arası koordinasyonla yürütüldü.

Yetkililerin vurguladıkları öncelikler:

Sarıgöl İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Muhittin Şen denetimlerde hazır bulundu ve uygulamanın yerinde takip edilmesini sağladı. Denetimlerin devam edeceği ve eksikliklerin giderilmesinin öncelikli olduğu ifade edildi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş ise öğrencilerin güvenliğinin öncelikleri olduğunu belirterek, kurumlar arası iş birliği ve denetim faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Bu yaklaşımın, servis taşımacılığında güvenliği artırmayı amaçladığı not edildi.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNDE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAPSAMINDA OKUL SERVİS ARAÇLARINA YÖNELİK DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ. İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ VE İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI İŞ BİRLİĞİNDE YAPILAN DENETİMLERDE, SERVİS ARAÇLARININ MEVZUATA UYGUNLUĞU KONTROL EDİLDİ.