Bursa'da geniş çaplı eş zamanlı operasyon: 27 hükümlü yakalandı ve cezaevine gönderildi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, il genelinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Hedef, aranan kişilerin yakalanarak adli süreçlerin işlemesi ve hükümlülerin ceza infaz kurumuna teslim edilmesiydi.

Operasyonun kapsamı ve katılımcılar:

İcra edilen baskınlar 50 farklı adrese aynı anda yapıldı. Operasyona 210 personel ve 60 ekip ile; Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonu altında Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ile ilçe emniyet müdürlükleri katıldı. Ayrıca İstihbarat Şube Müdürlüğü da operasyonu destekledi.

Yakalanan suç tipleri ve teslim süreci:

Operasyonlarda; hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, kasten yaralama, cinsel saldırı, kanuna muhalefet, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık, resmî belgede sahtecilik ve uyuşturucu madde ticareti gibi çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan toplam 27 hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra tümü ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Yetkililer, eş zamanlı ve çok birimli iş birlikleri sayesinde aranan kişilerin yakalanmasında etkinlik sağlandığını, benzer operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. Bu tür koordineli uygulamaların, kamu güvenliği ve adalet mekanizmasının işlerliği açısından önem taşıdığı vurgulandı.

BURSA’DA HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VE YAKALAMA KARARI BULUNAN ŞAHISLARA YÖNELİK 50 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ. 210 PERSONEL VE 60 EKİBİN KATILDIĞI OPERASYONDA, ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 27 HÜKÜMLÜ YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.