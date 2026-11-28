Şanlıurfa'da araçta 2 kilo skunk ele geçirildi
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada 4 parça halinde toplam 2 kilo skunk ele geçirildi.
Olayın ayrıntıları:
Operasyon sırasında araçta yapılan arama sonucu ele geçirilen maddeler emniyete götürüldü. Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi; mahkeme, şüpheliyi tutuklayarak cezaevine gönderdi.
Soruşturma ve yasal süreç:
Olayla ilgili soruşturmayı Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yürütüyor. Adli süreç ve soruşturmanın detayları yetkili makamlar tarafından takip edilmeye devam edecek.
ŞANLIURFA'DA 2 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
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