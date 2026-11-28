müdahale anı ve kurtarma:

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bir berber dükkanında, çalışanın boğazına şeker kaçması sonucu nefes almakta güçlük çektiği bildirildi. Durumu fark eden iş yeri sahibi Ferdi Deren, daha önce öğrendiği Heimlich manevrasını uygulayarak çalışanın boğazındaki şekeri çıkardı ve kişinin rahat nefes alması sağlandı.

iş yeri sahibinin sözleri:

"Her günkü gibi çalışıyordum. Çalışanım Ahmet kardeşimiz içeriden bana doğru geldi. Boğazına şeker kaçmıştı, nefes alamadığını söyledi. Heimlich manevrasını daha önce öğrenmiştim. Nefes alamayan kardeşimiz meğer şeker yutmuş. Tesadüfen de doktor beyi tıraş ediyordum. Ancak hemen refleks olarak uyguladım. Neticesinde şekeri çıkardık. Çok şükür durumu iyi, bir problemi yok" dedi.

güvenlik kaydı ve sağlık durumu:

Olay anına ait görüntüler, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Müdahalenin ardından çalışanın sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir sorunun bulunmadığı bildirildi.

Olay, iş yerlerinde temel ilk yardım bilgisinin önemini bir kez daha gösterdi; kısa ve doğru müdahale hayat kurtardı.

YAŞANAN KORKU DOLU ANLAR GÜVENLİ KAMERASI TARAFINDAN SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ.