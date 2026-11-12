Bursa'da görev başında beyin kanaması geçiren polis memuru 2 yıllık mücadeelenin ardından vefat etti

Bursa'da görev sırasında beyin kanaması geçiren polis memuru hayatını kaybetti

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Zafer Demirci, yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. 47 yaşındaki Demirci, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Olay ve tedavi süreci:

31 Aralık 2024 tarihinde görev başındayken beyin kanaması geçiren Demirci'nin tedavi süreci o tarihten itibaren devam etti. İlk müdahale ve sonraki tıbbi çalışmaların ardından uzun süre yoğun bakımda kalan Demirci, nihayetinde İstanbul'da hayatını kaybetti.

Meslek hayatı ve cenaze töreni:

29 Nisan 1979'da Ardahan'ın Posof ilçesinde doğan Zafer Demirci, 2007'de polis okulundan mezun oldu ve hizmetine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde başladı. 2011'de Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptıktan sonra 2014'te Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Evli ve bir çocuk babası olan Demirci, 2014'ten beri Bursa'da görev yapıyordu.

Demirci için Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde uğurlama töreni düzenlendi. Törene Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, ilçe emniyet müdürleri, çok sayıda meslektaşı, ailesi ve yakınları katıldı. Törende Demirci'nin özgeçmişi okundu, ailesi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Tören sonunda naaşı meslektaşlarının omuzlarında tören alanından alındı.

Cenaze, öğle namazının ardından Kaplıkaya Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kestel ilçesi Turanköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ZAFER DEMİRCİ’NİN CENAZESİ, KAPLIKAYA CAMİİ’NDE KILINAN ÖĞLE NAMAZININ ARDINDAN KESTEL İLÇESİNDEKİ TURANKÖY MEZARLIĞI’NDA TOPRAĞA VERİLDİ.