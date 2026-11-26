Mardin atölyesinden yükselen bir yaklaşım:

Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde otomobil elektrik ve elektronik bakım-onarım alanında çalışan mekatronik mühendisi Zelal Günay, mesleğini seçiş nedenleri ve iş pratiğiyle yaygın cinsiyet kalıplarına meydan okuyor. Robotik ve makinelere olan ilgisi nedeniyle mekatronik okumaya karar verdiğini söyleyen Günay, özellikle elektrikli araçların elektroniğe ve robotiğe yönelmesiyle bu alanda kariyer yapma isteğinin pekiştiğini belirtiyor.

Günay, mühendislik eğitimi sürecinde ve iş hayatında karşılaştığı yaklaşımları değerlendirirken, kadın emeğinin belli mesleklere sıkıştırılmasına karşı olduğunu vurguluyor. Kendisinin de mesleğini severek seçtiğini ve çalışma hayatında yer almak istediğini ifade ediyor.

günlük iş akışı ve teknik yaklaşım:

Günay, işyerinde araçların arıza lambaları yandığında gelen müşterilerin şikayetlerini dinleyip arıza tespit cihazlarını araçlara bağlayarak işe başladıklarını anlatıyor. Arıza kodlarının tespit edilmesiyle sorunun kaynağı belirleniyor ve onarım süreci bu veriler doğrultusunda ilerliyor. Bu noktada Günay, teknolojiyi ve hassas cihazları kullanma yetkinliğinin mesleğin ayrılmaz parçası olduğunu; fiziksel güçten çok bilgi, dikkat ve teknik becerinin ön planda olduğunu vurguluyor.

"Robotik alanlara olan merakımdan kaynaklandı. Makineleri seviyorum" diyen Günay, seçiminde sektörün geleceğine ilişkin değerlendirmesinin etkili olduğunu söylüyor.

toplumsal algı ve korumacı yaklaşım:

Günay, kadınların çalışma alanlarının belli sınırlar içinde tutulmasının yanlış olduğunu düşünüyor. Toplumda kadının daha naif, daha nazik olduğu öne sürülerek bazı işlerin kadınlara uygun olmadığı yönünde kalıplaşmış düşünceler olduğunu belirtiyor. Buna karşın üniversitede ya da tercih aşamalarında doğrudan olarak 'Siz kadınsınız, mühendis olamazsınız' gibi bir yaklaşım görmediğini, birlikte okuyup mezun olduklarını aktarıyor.

Ayrıca sanayide karşılaştığı zihniyeti, yargılamadan çok korumacı olarak tanımlıyor: 'Kadındır, yapmasın, yapamaz' yerine 'Naiftir, koruyalım' anlayışının hâkim olduğunu söylüyor ve bunun iyi niyetle ortaya çıktığını, fakat sonuçta kadının iş ve emek alanından geri çekilmesine yol açtığını ifade ediyor.

Günay'ın hem teknik becerisi hem de sosyal tutumu, Mardin'deki ve benzer ortamlardaki kadınlar için çalışma hayatında görünürlük ve genişleyen rol modeller sunuyor. Kendi işini yapması ve bu alanda başarılı olması, yerel sanayide kadın emeğinin farklı alanlara taşınması gerektiğine dair somut bir örnek teşkil ediyor.

MARDİN'DE "ERKEK İŞİ" ALGISINI YIKAN KADIN MEKATRONİK MÜHENDİSİ İLHAM VERİYOR