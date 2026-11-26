Projenin kapsamı ve sahadaki durum:

Mehmet Nuri Alim, İpekyolu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı ve TÜGİK Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı olarak, yaklaşık 100 milyar TL yatırım bütçeli Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi’ni yerinde inceledi. Alim, projeye ilişkin sahadaki gelişmeleri ve yürütülen imalat çalışmalarını takip etti.

Alim, projenin genel hattının doğudan batıya ilerleyeceğini ve hattın Kars Merkez’den başlayıp Azerbaycan sınırındaki Dilucu Sınır Kapısı’na kadar uzanacağını belirtti. Hattın uzunluğu yaklaşık 224 kilometre olarak açıklandı; güzergâh mevcut Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun 12. kilometresinden ayrılarak Digor, Tuzluca, Iğdır Merkez, Karakoyunlu ve Aralık üzerinden Dilucu’ya ulaşacak şekilde planlandı.

uluslararası bağlantı ve stratejik önem:

Alim, projenin sadece bir sınır hattı olmadığını vurgulayarak Dilucu’dan sonra hattın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti demiryolu ağına bağlanacağını, Zengezur Koridoru ile Azerbaycan’ın ana karasına ve Çin’e kadar uzanan tarihi İpek Yolu hattının ana damarı olacağını söyledi. Bu bağlantılar sayesinde Orta Koridor’un Avrupa, Kafkasya, Hazar ve Orta Asya üzerinden Uzak Doğu’ya kadar kesintisiz ulaştırma sağlaması hedefleniyor.

Güzergâh üzerinde Digor, Tuzluca, Iğdır, Aralık ve Dilucu olmak üzere 5 ana istasyon öngörülüyor; revizyonlarla birlikte bu rakamın 6 veya 7’ye çıkarılması planlanıyor. Projenin uluslararası ticaret açısından sağlayacağı lojistik kazanımlar ve bölge ekonomisine yapacağı katkı Alim tarafından sıkça vurgulandı.

kars-erzurum etabı ve yol haritası:

Alim, hattın temellerinin 2025 yılında atıldığını, hedefin hattı 2029 sonunda hizmete açmak olduğunu ve tünel, viyadük ile köprü imalatlarının Kalyon-Cengiz Ortaklığı tarafından sürdürüldüğünü aktardı. Projenin ilerleyiş yönünün beklentilerin aksine doğudan batıya, Kars’tan Erzurum’a doğru olacağını belirtti.

Özellikle Kars-Erzurum arasındaki etabın çalışmaları için geçtiğimiz hafta birçok firma ile görüşmeler yapıldığını söyleyen Alim, bu bölümün de hızla ilerlemesi gerektiğini ifade etti. Alim, Erzurum’un küresel ticaret ağlarında merkezleşmesine katkı sağlayacak bu hattın, sanayici ve ihracatçılara yeni açılımlar sunacağını belirterek iş dünyası olarak projeyi yakından takip edeceklerini ve destek vereceklerini açıkladı.

Alim’in açıklamaları, projenin bölgesel entegrasyon ile uluslararası koridorlardaki rolüne dikkat çekerken, Kars-Erzurum etabındaki firma görüşmeleri projenin önümüzdeki dönemde somut adımlara dönüşeceğinin işareti olarak değerlendiriliyor.

İPEKYOLU SANAYİ VE İŞ DÜNYASI FEDERASYONU BAŞKANI VE TÜGİK YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) BAŞKANI MEHMET NURİ ALİM, YAKLAŞIK 100 MİLYAR TL YATIRIM BÜTÇELİ KARS-IĞDIR-ARALIK-DİLUCU YÜKSEK STANDARTLI DEMİRYOLU PROJESİ’NDE İNCELEMELERDE BULUNDU.