Bursa'da metrekareye 45,1 kilogram yağış tarım arazilerini etkiledi

Bursa'da gece saatlerinde etkisini artıran sağanak, Nilüfer ve Mudanya ilçelerinde yerel ölçekte su birikintilerine ve tarımsal alanlarda su baskınlarına neden oldu.

Etkiler ve yerel durum:

Nilüfer ilçesine bağlı Görükle ile Mudanya ilçesinin Balabancık mahallesindeki ekili tarım arazilerinde su baskınları görüldü. İl genelinde birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu, bu durum bazı araçların yollarda mahsur kalmasına yol açtı.

Meteorolojik veriler ve değerlendirme:

Meteoroloji verilerine göre Nilüfer ilçesine önceki gün metrekareye 45,1 kilogram yağmur düştü. Bu miktar, kentin uzun yıllar kasım ayı yağış ortalamasının yaklaşık yüzde 58'ine denk geliyor ve yağışın özellikle gece saatlerinde şiddetini artırdığı kaydedildi.

Görükle ve Balabancık'ta görülen su baskınları, ekili tarla ve yerleşim alanlarındaki su birikintileri şeklinde raporlandı.

BURSA'DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE NİLÜFER İLÇESİNE BAĞLI GÖRÜKLE İLE MUDANYA İLÇESİNE BAĞLI BALABANCIK MAHALLELERİNDEKİ TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI.