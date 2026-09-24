Bursa'da ormandaki ceset, 8 aydır kayıp Tolgahan Karapınar iddiasıyla aileyi bekleyişe düşürdü

Bursa'da Atatürk Kent Ormanı'nda ceset bulundu

Bursa'da Atatürk Kent Ormanı'nda dün öğle saatlerinde tespit edilen parçalanmış bir erkek cesedi, 8 ay önce kaybolan Tolgahan Karapınar ile ilişkilendirilebileceği şüphesini doğurdu. Aile ve güvenlik güçleri arasında yürütülen çalışmalar, cesedin kimliğinin kesinleşmesi için yoğunlaştırıldı.

Olay yeri ve bulunan bulgular:

İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ve arama-kurtarma ekipleri, cesedin bazı uzuvlarının sokak hayvanları tarafından parçalandığı değerlendirmesi yaptı. Parçalanmış haldeki uzuvlar, ayrıntılı inceleme için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na sevk edildi. Olay bölgesinde ayrıca, Tolgahan Karapınar'a ait olabileceği değerlendirilen bir tespih bulundu.

Olayın önceki aşamalarında, genç erkeğin kimliğine ilişkin bazı belgeler ve banka kartlarının da Atatürk Kent Ormanı çevresinde tespit edildiği bilgisi yer alıyor. Ancak bulunan eşya ve ceset arasındaki bağlantının kesinleşmesi, adli tıp ve kriminal incelemelere bağlı.

Ailenin bekleyişi ve soruşturma:

Tolgahan Karapınar, ailesinin verdiği bilgiye göre 25 Ocak 2026 tarihinde evden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. 35 yaşındaki Karapınar için aile önce kayıp başvurusunda bulundu; geçen süre zarfında polis ekipleri ve arama ekipleri çeşitli araştırmalar yürüttü.

Soruşturma kapsamında, şubat ayından bu yana kayıp ihbarında bulunulan üç aileye ulaşılarak DNA örneği vermeleri için çağrı yapıldığı belirtildi. Yetkililer, cesetteki DNA örnekleri ile ailelerin örnekleri arasındaki karşılaştırmanın en kısa sürede tamamlanmasının beklendiğini kaydetti.

Ailenin acılı annesi Güllü Karapınar, İHA'ya yaptığı açıklamada oğlundan 8 aydır haber alamadıklarını ve her gün kapıdan gireceğini beklediğini söyledi. Anne, 'Oğlum 25 Ocak 2026'da evden çıkıp bir daha dönmedi. Öğlen 15.00 sıralarında telefonu kapandı, o günden sonra hiçbir yerde kameraya takılmadı' ifadelerini kullandı. Ayrıca eşinin ve kendisinin DNA örneklerinin alındığını, Cinayet Büro ekiplerinin de araştırmayı sürdürdüğünü belirtti.

Güllü Karapınar, 'Artık bir haber almak istiyorum; sağ mı ölü mü bilelim. Her gün kapıdan girecek diye bekliyorum. Rüyalara giriyor' sözleriyle duygularını dile getirdi.

Soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, adli tıp raporları ve DNA analizleri sonucunda cesedin kimliğinin netlik kazanacağı ifade ediliyor. Yetkililerden gelecek sonuçlar bekleniyor.

GÖZÜ YAŞLI ANNE GÜLLÜ KARAPINAR İHA MİKROFONUNA KONUŞTU. ACILI ANNE, "SAĞ YADA ÖLÜ, OĞLUMU İSTİYORUM. RÜYALARIMDA HEP ÖNÜ GÖRÜYORUM" DEDİ. ANNE GÜLLÜ KARAPINAR