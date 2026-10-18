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Bursa'da sağanak çadır kamplarını vurdu, mevsimlik işçilere yurt ve spor salonu tahsis edildi

Yenişehir'de sağanakta çadırları suya kalan mevsimlik işçiler için kaymakamlık ve belediye, öğrenci yurdu ile kapalı spor salonunu barınma için hazırladı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 01:12

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bursa'da sağanak çadır kamplarını vurdu, mevsimlik işçilere yurt ve spor salonu tahsis edildi

Yenişehir'de mevsimlik işçilere geçici barınma sağlandı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde etkili olan sağanak yağış, mevsimlik işçilerin kaldığı çadır alanlarını su etkisine soktu. Suların ulaştığı bölgede, daha sağlıklı koşullarda barınma imkânı sağlanması amacıyla Yenişehir Kaymakamlığı ve Yenişehir Belediyesi ekipleri hızla müdahale etti.

Hazırlanan barınma alanları:

Yetkililer tarafından, taşınma ve yerleştirme çalışmaları kapsamında İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurdu ile Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı kapalı spor salonu mevsimlik işçilerin konaklaması için hazır hale getirildi. Bu alanlarda temel barınma ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

İşçilerin tercihleri ve yürütülen çalışmalar:

Buna karşın bazı işçilerin, yetkililerce hazırlanan alanlara gitmek istemediği gözlendi. Bu durum üzerine ilgili birimler bölgede çalışmalarını sürdürüyor; işçilerin güvenliği ve sağlık koşullarının sağlanması için yerinde düzenlemeler yapılıyor. Yetkililer, taşınma ve barınma sürecinin takibini sürdürüyor.

BURSA’DA SAĞANAK ÇADIRLARI VURDU, MEVSİMLİK İŞÇİLER İÇİN YURT VE SPOR SALONU AÇILDI

BURSA’DA SAĞANAK ÇADIRLARI VURDU, MEVSİMLİK İŞÇİLER İÇİN YURT VE SPOR SALONU AÇILDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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