Bursa'da sağanak çadır kamplarını vurdu, mevsimlik işçilere yurt ve spor salonu tahsis edildi

Yenişehir'de mevsimlik işçilere geçici barınma sağlandı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde etkili olan sağanak yağış, mevsimlik işçilerin kaldığı çadır alanlarını su etkisine soktu. Suların ulaştığı bölgede, daha sağlıklı koşullarda barınma imkânı sağlanması amacıyla Yenişehir Kaymakamlığı ve Yenişehir Belediyesi ekipleri hızla müdahale etti.

Hazırlanan barınma alanları:

Yetkililer tarafından, taşınma ve yerleştirme çalışmaları kapsamında İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurdu ile Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı kapalı spor salonu mevsimlik işçilerin konaklaması için hazır hale getirildi. Bu alanlarda temel barınma ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

İşçilerin tercihleri ve yürütülen çalışmalar:

Buna karşın bazı işçilerin, yetkililerce hazırlanan alanlara gitmek istemediği gözlendi. Bu durum üzerine ilgili birimler bölgede çalışmalarını sürdürüyor; işçilerin güvenliği ve sağlık koşullarının sağlanması için yerinde düzenlemeler yapılıyor. Yetkililer, taşınma ve barınma sürecinin takibini sürdürüyor.

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