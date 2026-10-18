Tartışma İnegöl'de bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 2 yaralı

İnegöl'de bıçaklı kavga

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen bıçaklı kavgada, iddialara göre kız meselesi tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay, saat 22.00 civarında Orhaniye Mahallesi 2. Varışlı Sokak üzerinde gerçekleşti.

Olayın gelişimi:

Taraflar arasında başlayan sözlü münakaşa, çevrede bulunanların aktardığına göre hızlıca şiddetlendi. Şüpheli olarak belirtilen Yunus Emre U., yanında bulundurduğu bıçakla Emirhan D. (20), Ensar Galip A. (16) ve Emre Acar (18)'ı vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastane müdahalesi ve gözaltı:

Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından özel araç ve ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüphelinin, yaraladığı arkadaşlarının durumunu öğrenmek amacıyla başka bir araçla aynı hastaneye geldiği, burada polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelinin itirafı üzerine suç aleti bıçak, hastane girişindeki çöp kutusunda bulundu.

Ölüm ve soruşturma:

Kavgada kalbinden ve sırtından bıçaklanan Emre Acar (18), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acar'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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