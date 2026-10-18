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Tartışma İnegöl'de bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 2 yaralı

İnegöl'de kız meselesi iddiasıyla çıkan bıçaklı kavgada 18 yaşındaki Emre Acar hayatını kaybetti; iki kişi yaralandı, şüpheli hastanede yakalandı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 01:36

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tartışma İnegöl'de bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 ölü, 2 yaralı

İnegöl'de bıçaklı kavga

Bursa'nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen bıçaklı kavgada, iddialara göre kız meselesi tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay, saat 22.00 civarında Orhaniye Mahallesi 2. Varışlı Sokak üzerinde gerçekleşti.

Olayın gelişimi:

Taraflar arasında başlayan sözlü münakaşa, çevrede bulunanların aktardığına göre hızlıca şiddetlendi. Şüpheli olarak belirtilen Yunus Emre U., yanında bulundurduğu bıçakla Emirhan D. (20), Ensar Galip A. (16) ve Emre Acar (18)'ı vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastane müdahalesi ve gözaltı:

Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından özel araç ve ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüphelinin, yaraladığı arkadaşlarının durumunu öğrenmek amacıyla başka bir araçla aynı hastaneye geldiği, burada polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelinin itirafı üzerine suç aleti bıçak, hastane girişindeki çöp kutusunda bulundu.

Ölüm ve soruşturma:

Kavgada kalbinden ve sırtından bıçaklanan Emre Acar (18), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acar'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

İNEGÖL’DE KIZ MESELESİ İDDİASI KANLI BİTTİ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

İNEGÖL’DE KIZ MESELESİ İDDİASI KANLI BİTTİ: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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