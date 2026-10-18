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Narlıca Mobsan üst geçidinde motosiklet bariyere çarptı, iki kişi yaralandı

Hatay'ın Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi Mobsan üst geçidinde motosiklet sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu bariyere çarpmasıyla iki kişi yaralandı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 01:39

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Narlıca Mobsan üst geçidinde motosiklet bariyere çarptı, iki kişi yaralandı

Narlıca Mobsan üst geçidinde motosiklet bariyere çarptı, iki kişi yaralandı

Hatay'ın Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi Mobsan üst geçidinde seyir halindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Olay, üst geçitte seyir halinde olan motosikletin kontrolünü kaybetmesiyle meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle iki kişi yaralanırken, olay yerinde bir süre hareketlilik oluştu.

Müdahale ve sevk:

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve ambulans ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk yardım uyguladıktan sonra her iki kişiyi de hastaneye kaldırdı.

HATAY’DA SEYİR HALİNDE OLAN MOTOSİKLET, DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEREK BARİYERE ÇARPTI....

HATAY’DA SEYİR HALİNDE OLAN MOTOSİKLET, DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEREK BARİYERE ÇARPTI. BARİYERE ÇARPAN MOTOSİKLETTEKİ 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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