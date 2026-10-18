Bolu'da gece sağanakları yaşamı aksattı

yağışın başlangıcı ve uyarı:

Bolu'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, gece saatlerinde etkisini artırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kent genelinde gözlemlenen yoğun yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

etkiler ve gözlemler:

Şiddetli yağış nedeniyle bazı noktalarda su taşkınları meydana gelirken, bazı evleri su bastı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu; bu durum sürücüleri, su birikintilerinin bulunduğu yollarda kontrollü ilerlemeye zorladı.

vatandaşların tepkisi ve beklenti:

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar binaların saçakları altına sığınırken, bazıları şemsiyeleriyle korunmaya çalıştı. Sağanak yağışın kent genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

BOLU’DA SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYAN SAĞANAK YAĞIŞ, GECE SAATLERİNDE ETKİSİNİ ARTIRDI. ŞİDDETLİ YAĞIŞIN ARDINDAN BAZI NOKTALARDA SU TAŞKINLARI YAŞANIRKEN, BAZI EVLERİ SU BASTI.