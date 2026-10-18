Yenişehir'de tarlalar suyla boğuşuyor, ekipler kanalları temizliyor

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde etkili olan sağanak, ilçeye bağlı Kozdere Mahallesi ve çevresindeki tarım arazilerinde su birikintilerine yol açtı. Tarlaların suyla kaplandığı gözlemlenirken, bölgedeki üreticilerde endişe oluştu.

tarlarda oluşan durum ve üreticilerin endişesi:

Yağış sonrası tarlarda biriken su, ekili alanlarda bekleyişe ve belirsizliğe neden oldu. Üreticiler, suyun tarlardan tahliye edilmemesi durumunda olası zararlar konusunda kaygı duyuyor ve durumun yakından izlenmesini talep ediyor.

belediye müdahalesi ve alınan önlemler:

Yenişehir Belediyesi ekipleri, olası sel baskınlarının önüne geçmek amacıyla bölgedeki su kanallarında temizlik çalışmalarına başladı. Ekipler, kanallardaki tıkanıklıkları gidererek suyun tahliyesini kolaylaştırmayı ve yeni baskınların önlenmesini hedefliyor. Çalışmaların sürdüğü ve yağışın seyrine göre ilave müdahalelerin yapılabileceği bildirildi.

Bölgedeki tarlarda biriken suların etkileri ve müdahale süreci takip edilirken, yetkililer ile üreticiler arasındaki iletişim devam ediyor.

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