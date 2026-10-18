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Bursa'da sağanak dere köprüsünü çökertti, İnegöl'de sürücüler belediye ekipleriyle kurtarıldı

İnegöl'ün Kurşunlu'da etkili sağanak sonrası dere üzerindeki köprü çöktü; yolda mahsur kalan sürücüler İnegöl Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 01:22

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bursa'da sağanak dere köprüsünü çökertti, İnegöl'de sürücüler belediye ekipleriyle kurtarıldı

İnegöl Kurşunlu'da köprü çöktü:

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi sınırlarında, yoğun yağışın ardından dere üzerindeki köprü çöktü. Olay, bölgedeki Doğal Termal yolu üzerinde gerçekleşirken, köprünün bir bölümünün yola yıkılması sonucu güzergâhta ilerleyen araçlar hareket edemedi ve sürücüler yolda mahsur kaldı.

olayın gelişimi:

Bölgedeki sağanak kısa sürede su seviyesini yükseltti ve köprünün taşıyıcı bölümünde çökme meydana geldi. Çökme anında can kaybı ya da yaralanma bildirimi yapılmadı, ancak yolun kullanılamaz hale gelmesi ulaşımı engelledi ve bölge sakinlerinde endişe yarattı.

müdahale ve kurtarma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen İnegöl Belediyesi ekipleri, mahsur kalan sürücülerin güvenli şekilde araçlarından tahliyesi için çalışma başlattı. Belediye ekiplerinin müdahalesiyle sürücüler kısa sürede kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları ulaşımın güvenliğini sağlama ve hasarlı bölümün çevresini emniyete alma yönünde sürdürüldü.

Yoğun yağışın neden olduğu altyapı hasarı, bölgedeki ulaşımı olumsuz etkiledi; yetkililer vatandaşları benzer hava koşullarında dikkatli olmaya çağırdı ve zarar gören köprünün onarımı için inceleme başlatıldı.

BURSA’DA YAĞIŞ KÖPRÜYÜ ÇÖKERTTİ, SÜRÜCÜLER MAHSUR KALDI : İMDADA BELEDİYE EKİPLERİ...

BURSA’DA YAĞIŞ KÖPRÜYÜ ÇÖKERTTİ, SÜRÜCÜLER MAHSUR KALDI : İMDADA BELEDİYE EKİPLERİ YETİŞTİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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