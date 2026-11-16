KKTC'de 43. yıl resepsiyonunda birlik ve ileriye yürüyüş vurgusu

resepsiyonun açılışı ve programı:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 43. yıl dönümü kapsamında Cumhurbaşkanlığı’nda resepsiyon düzenlendi. Etkinlik, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman’ın kapıda konukları karşılayıp tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Resepsiyonun açılışında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Gün boyunca süren kutlamaların ardından gerçekleştirilen bu buluşma, katılımcılar için kucaklaşma, hasret giderme ve sohbet etme fırsatı olarak tanımlandı. Programda ayrıca KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın çeşitli eserleri de yer aldı.

cumhurbaşkanının mesajı:

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, konuşmasında konuklara katılımlarından dolayı teşekkür etti ve kutlamaların ardından bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erhürman, birlik ve dayanışma vurgusu yaparak, "El eleyiz, yürek yüreğiz, gönül gönüleyiz. Hep de böyle olacak. Buna güvenimiz sonsuz. Hep birlikte ileriye yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erhürman, resepsiyonun anlamına dikkat çekerek, kendi ve eşinin adına davetlilere teşekkür etti ve "İyi ki varsınız, iyi ki birlikteyiz. Hepinizin bayramı kutlu olsun" sözleriyle katılımcılara seslendi.

katılımcılar ve protokol:

Resepsiyona siyasi, askeri ve sivil birçok temsilci katıldı. Salonda KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ ve KKTC’nin 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat yer aldı. Türkiye’den ise Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkan Vekili Yusuf Beyazıt, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu katılanlar arasındaydı.

Ayrıca Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Şükrü Bilir, Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri, Türkiye’den gelen siyasi parti temsilcileri ve heyetler, Azerbaycan’dan askeri yetkililer, gaziler ve aileleri ile bakanlar, milletvekilleri, sivil ve askeri erkân, kurum, kuruluş, siyasi parti ve dernek temsilcileri ve çok sayıda vatandaş resepsiyonda yer aldı.

Etkinlik, hem resmi protokolün buluşması hem de toplumun farklı kesimlerinin bir araya geldiği bir fırsat olarak değerlendirilirken, Cumhurbaşkanı’nın vurguladığı birlik ve geleceğe dönük kararlılık teması dikkat çekti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı'nda resepsiyon düzenlendi. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, "El eleyiz, yürek yüreğiz, gönül gönüleyiz. Hep de böyle olacak. Buna güvenimiz sonsuz. Hep birlikte ileriye yürümeye devam edeceğiz" dedi.