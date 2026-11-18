Bursa Büyükşehir Belediyesi sensör desteğini hayata geçirdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Halk Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Sürekli Glikoz Ölçüm Sensörü Destek Projesi' kapsamında, kentte ikamet eden ve üniversitelerin örgün eğitim programlarında öğrenim gören Tip 1 diyabet tanılı gençlere sensör desteği sağlandı. Proje çerçevesinde başvuruları değerlendirilen hak sahiplerine, kullanım süresi 12 ay olan sensörler ücretsiz olarak teslim edildi.

kimler faydalandı:

Projeye başvuranlar arasından seçilenler, Bursa'da ikamet etme ve örgün eğitimde bulunma koşulları dikkate alınarak belirlendi. Kriterlere uyan üniversite öğrencilerine 1 yıl boyunca kullanılmak üzere sensör dağıtımı yapıldı; böylece gençlerin kan şekeri takibi daha sürekli ve konforlu hale getirilmeyi amaçlanıyor.

dağıtım programı ve katılımcılar:

Sensör teslimleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen programla yapıldı. Programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'yı temsilen Başkan Vekili Kevser Öztürk, Bursa Tip 1 Diyabetliler Derneği Başkanı Yadigar Aydın, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile destek almaya hak kazanan öğrenciler ve aileleri katıldı. Öztürk, gençlerin eğitimlerine ve sosyal yaşamlarına daha konforlu şekilde devam etmelerinin önemine vurgu yaparken, Aydın sağlanacak yıllık sensör desteğinin gençler için çok kıymetli olduğunu belirterek Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TİP 1 DİYABET TANISI BULUNAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE 1 YIL BOYUNCA KULLANABİLECEKLERİ SENSÖRLERİ ÜCRETSİZ OLARAK DAĞITTI.