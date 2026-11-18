Sinop jandarmasından anlamlı destek

Sinop İl Jandarma Komutanlığı personeli, Türk Kızılay’ın yürüttüğü kampanya kapsamında binada kurulan mobil noktasında gönüllü olarak kan bağışında bulundu. Etkinlik, kurum binasında konuşlandırılan gezici kan toplama aracı ile gerçekleşti ve bölge halkı için farkındalık yaratmayı hedefledi.

Kampanya ve uygulama:

Türk Kızılay Kan Bağışı Merkezi ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, jandarma personeli yoğun ilgi gösterdi. Mobil noktanın komutanlık önünde kurulması, ulaşılabilirliği artırarak görev yapan güvenlik güçlerinin kısa sürede bağış yapmasını sağladı. Bağış süreci profesyonel sağlık ekipleri tarafından yönetildi.

Topluma katkı ve mesaj:

Gönüllü kan bağışında bulunan güvenlik güçleri, kritik dönemlerde artan kan ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamayı amaçladı. Gerçekleştirilen etkinlik, kan bağışının hayat kurtarıcı rolünü bir kez daha vurguladı ve Jandarma Teşkilatı’nın güvenlik görevlerinin yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmalarında da aktif rol üstlendiğini gösterdi.

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