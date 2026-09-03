Bursa'da yeni metro hattı son düzlükte: şehir hastanesi ile YHT doğrudan bağlanacak

Proje ilerleyişi ve mevcut durum:

Bursa merkezli Emek-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı Projesi'nde çalışmalar son aşamaya geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü verilerine göre, 31 Ağustos 2026 itibarıyla hattın fiziki gerçekleşme oranı yüzde 83,80 olarak kaydedildi. 2021 yılında başlatılan yatırımın toplam maliyeti proje dokümanlarında 16 milyar 490 milyon 898 bin 172 lira olarak yer alıyor.

Mevcut Emek İstasyonu’ndan başlayan hat, Şehir Hastanesi ve Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı ile entegrasyonu sağlayacak şekilde planlandı. Proje tamamlandığında kent içi raylı sistem ağı önemli bir entegrasyon kazanacak; Kestel’den Şehir Hastanesi’ne kesintisiz ulaşım hedefleniyor.

hat uzunluğu, istasyon sayısı ve betonarme çalışmaları:

Projeyle birlikte Bursa’daki hafif raylı sistem hattı uzunluğu 39 kilometreden 44 kilometreye yükselecek, istasyon sayısı ise 39'dan 43'e çıkacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi proje bilgilerinde hattın 6,1 kilometre uzunluğunda ve 4 istasyonlu olarak tanımlandığı belirtiliyor.

Sunulan güncel veriler hat yolu betonarme çalışmalarının yaklaşık yüzde 89 ve istasyon betonarme çalışmalarının ise yüzde 88 seviyesinde tamamlandığını gösteriyor. Geçit/Balat bölümü daha önce tamamlanıp işletmeye alınmış durumda; geriye kalan Ahmet Yesevi, YHT Gar ve Şehir Hastanesi istasyonlarında çalışmalar hızla sürüyor.

Entegrasyon ve ulaşım hedefleri:

Projenin en önemli kazanımlarından biri Yüksek Hızlı Tren Garı ile kent içi raylı sistem arasında kurulacak doğrudan bağlantı. Emek yönünden gelen mevcut raylı sistemin YHT Garı ve Şehir Hastanesi'ne uzatılması, hastane erişimini kolaylaştırmanın yanı sıra doğu-batı aksındaki raylı sistem kapasitesini güçlendirecek.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, projenin güncel maliyetinin yaklaşık 16 milyar TL seviyesinde olduğunu belirterek çalışmaların yüzde 83 oranında tamamlandığını söyledi. Kılıç, hedeflerinin hattı 2027 içinde ulaşıma açmak olduğunu ifade ederek, "Çok hızlı çalışmalar oluyor. İnşallah hedeflediğimiz şekilde 2027 yılı içerisinde biz rahatlıkla ulaşıma açacağımızı tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yetkililer ayrıca Ahmet Yesevi ve YHT Gar istasyonlarının tamamlandığını, Şehir Hastanesi istasyonunun kısa süre içinde bitirilmesinin planlandığını vurguluyor. Projenin tamamlanmasıyla Bursa halkına daha bütünleşik bir raylı ulaşım ağı sunulması amaçlanıyor.

şehir hastanesine erişim ve kent içi etki:

Hattın işletmeye alınmasıyla birlikte özellikle Şehir Hastanesi'ne ulaşımın kolaylaşması, YHT ile kent içi raylı sistemin bütünleşmesi ve Kestel-Şehir Hastanesi aksında kesintisiz ulaşım sağlanması bekleniyor. Bu gelişmeler, kent içi trafiğin yükünü hafifletme ve toplu taşımayı cazip hâle getirme potansiyeli taşıyor.

Projenin son aşamalarında betonarme ve istasyon işleri öncelikli olarak tamamlanırken, test ve entegrasyon çalışmaları ile işletmeye alma hazırlıkları 2027 hedefi doğrultusunda hız kazanacak.

BURSA'DA EMEK İSTASYONU'NDAN BAŞLAYARAK ŞEHİR HASTANESİ VE YÜKSEK HIZLI TREN GARI'NA ULAŞIMI SAĞLAYACAK EMEK-ŞEHİR HASTANESİ HAFİF RAYLI SİSTEM HATTI PROJESİ'NDE ÇALIŞMALAR SON AŞAMAYA GELDİ. 31 AĞUSTOS 2026 TARİHLİ PROJE VERİLERİNE GÖRE HATTIN FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI YÜZDE 83,80'E ULAŞTI.