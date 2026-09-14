Antalyaspor'da yeni rota: Osman Özköylü yönetimi resmen başladı

Antalyaspor'dan resmi duyuru
Antalyaspor Kulübü, teknik direktörlük görevine Osman Özköylü ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Kulüp açıklamasında yeni teknik direktör Osman Özköylü ve ekibine başarı dileğinde bulunuldu. Açıklamada, "Yeni teknik direktörümüz, futbolcularımızla bir araya gelerek bugün takımımızın başında ilk antrenmanına çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.
Kadro ve ilk çalışma:
Osman Özköylü bugün takımın başında sahaya çıkarak idmana katıldı ve oyuncularla tanışma sürecine başladı.
İmza töreni:
Kulüp, resmi imza töreninin yarın saat 15.00'te Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirileceğini bildirdi.
ANTALYASPOR, TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİ İÇİN OSMAN ÖZKÖYLÜ İLE ANLAŞMAYA VARILDIĞINI DUYURDU.
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