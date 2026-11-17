seminer ve dijital platform çağrısı:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde düzenlenen "Şefika Gaspıralı Uluslararası Sempozyumu"nun açılışında konuştu. Zorlu, konuşmasında Türk dünyasının işbirliği ve entegrasyonuna ilişkin somut adımları ve sivil toplumun rolünü ön plana çıkardı.

Zorlu, yeni kurulan Türk Dünyası Sivil Toplum Destek Sistemi (TUDSES) adlı dijital platforma ilişkin bilgiler vererek, "Şu an 800'ün üzerinde resmi sivil toplum kuruluşu bu sisteme dahil oldu" dedi. Platformun kuruluş amacını, kuruluşların birbirleriyle etkileşimini artırmak ve ortak projeleri kolaylaştırmak olarak özetleyen Zorlu, Türkiye dahil olmak üzere diğer devletlerdeki STK'ları TUDSES'e üye olmaya davet etti.

Zorlu, platform üzerinden yeni projelerin entegre edilerek kısa süre içinde kamuoyuna duyurulacağını belirtti ve sivil toplumun ağlarının genişlemesinin bölgesel işbirliğine katkı sağlayacağını vurguladı.

gaspıralı'nın mirası ve liderler zirvesinin yankıları:

Konuşmasında tarihsel bir perspektif de sunan Zorlu, İsmail Gaspıralı ile Şefika Gaspıralı'nın mirasına dikkat çekti. İsmail Gaspıralı'nın fikirlerinin bugün Türk dünyasında geniş kabul gördüğünü belirten Zorlu, bu düşüncenin "dilde, fikirde, işte birlik" anlayışının temellerini attığını söyledi. Şefika Gaspıralı'yı da bu anlayışın ilk uygulayıcılarından biri olarak nitelendirdi.

Zorlu, ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Liderler Zirvesi'nin Ankara'da "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla düzenlendiğini ve zirvenin dünya kamuoyunda geniş yankı bulduğunu ifade etti. Zirveden çıkan 163 maddelik Ankara Deklarasyonunun içeriklerine işaret ederek, bu metnin coğrafi ve ekonomik işbirliğine ilişkin iddialı hedefler taşıdığını söyledi.

ekonomik koridor ve bölgesel konum:

Zorlu, deklarasyonda yer alan önemli bir çağrıyı öne çıkararak, Kırgızistan-Kazakistan-Çin demiryolu hattının birleştirilmesi yönündeki ifadenin liderler tarafından kayıt altına alındığını hatırlattı. Bu hususun, bölgenin transit niteliğini ve ticari cazibesini artırmaya dönük stratejik bir adım olduğunu belirtti.

Konuşmasında, Türk dünyasının bulunduğu coğrafyanın Çin'den Avrupa'ya uzanan ve toplamda 800 milyar dolarlık bir ticaret kapasitesi barındırdığını vurgulayan Zorlu, "Türk dünyasının bu koridorun tam ortasına yerleşmekte olduğu" tespitini paylaştı ve bu coğrafi konumun ekonomik fırsatlar sunduğuna dikkat çekti.

Son olarak Zorlu, üye devletler arasındaki farklılıkların olabileceğini, egemenlik ve dış politika nüanslarının takdir edilmesi gerektiğini söyledi. Ancak ortak irade ve kararlılıkla atılacak adımların uygulanmasının önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin dönem başkanlığı ile bu maddelerin hayata geçirilmesi için çalışmalar yürüteceklerini bildirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: "Türk dünyası, 800 milyar dolarlık ticaret kapasitesinin merkezine yerleşiyor"