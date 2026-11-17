Gölbaşı'nda minibüsçülerden denetim çağrısı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde şehir içi ulaşım hizmeti sunan minibüs şoförleri, güzergahlarında yolcu taşıdığı öne sürülen özel araçlara tepki gösterdi. Şoförler, artan akaryakıt fiyatları ve araç giderleri nedeniyle zorlandıklarını belirterek özel araçların faaliyetlerinin gelirlerini doğrudan etkilediğini söyledi.

Minibüsçülerin talepleri:

Geçimlerini yolcu taşımacılığından sağladıklarını vurgulayan minibüs esnafı, 'Biz her gün yakıt, bakım ve diğer araç giderlerini karşılayarak hizmet veriyoruz. Özel araçların yolcu taşıması işlerimizi düşürüyor. Yetkililerden bu konuda gerekli önlemlerin alınmasını bekliyoruz' şeklinde konuştu. Sürücüler, denetimlerin artırılmasını ve kurallara aykırı uygulamaların engellenmesini talep etti.

Ulaşım düzeni ve denetim isteği:

Minibüsçüler, şehir içi ulaşım hizmetinde düzenin korunması için özel araçlarla yapılan yolcu taşımacılığının ilgili mevzuat çerçevesinde denetlenmesi gerektiğini ifade etti. Esnaf, ücretsiz veya kayıt dışı taşımacılığın uzun vadede toplu taşımacılığı zayıflatabileceği uyarısında bulunarak yetkililerden adım atılmasını istedi.

Yetkililere yapılan çağrı, hem minibüsçülerin mağduriyetinin giderilmesi hem de şehir içi ulaşımda düzen ve güvenin sağlanması yönünde somut denetimlerin uygulanması yönünde yoğunlaşıyor.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE ŞEHİR İÇİ ULAŞIMDA HİZMET VEREN MİNİBÜS ŞOFÖRLERİ, GÜZERGAHLARINDA YOLCU TAŞIDIĞI BELİRTİLEN ÖZEL ARAÇLARA TEPKİ GÖSTEREREK YETKİLİLERDEN DENETİMLERİN ARTIRILMASINI TALEP ETTİ.