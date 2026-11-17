köyceğiz'de zeytin bahçelerinde hasat sürüyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ekim ayının ortasında başlayan zeytin hasadı, ilçedeki bahçelerde yoğun bir tempoyla devam ediyor. Gün doğumuyla başlayan çalışma sayesinde üreticiler ve tarım işçileri sabahın erken saatlerinde ağaçların yolunu tutuyor; dallardan dökülen zeytinlerin toprakla temasını önlemek için ağaç altlarına naylon örtüler seriliyor ve ürünler elle ile tırmık yardımıyla toplanıyor. İşçiler, ağaçların gövdesine zarar gelmemesine özen göstererek gün boyu hasat çalışmalarını sürdürüyor.

hasatta teknolojinin etkisi:

Geçmişte yaygın olan sırıkla silkme yöntemi artık yerini teknolojiye bırakıyor. Üreticiler, titreşimli çırpıcı makineler ve motorlu tırmık gibi ekipmanları daha çok kullanıyor. Bu araçlar, zeytinlerin dallardan zarar görmeden dökülmesini sağlamanın yanı sıra toplama sürecini hızlandırıyor ve iş gücü yükünü hafifletiyor. Üreticiler, makinelerin hem pratiklik hem de ağaç sağlığı açısından önemli katkı sunduğunu belirtiyor.

ürün ayrımı ve işleme süreci:

Toplanan zeytinler kullanım amaçlarına göre kategorize ediliyor; sofralık ve yağlık olarak ayrılan ürünler, uygun şekilde çuvallara veya kasalara yerleştiriliyor. Yağlık zeytinler, sıkım için zeytinyağı fabrikalarına götürülüyor; fabrikalarda gerçekleştirilen işlemler sonucunda zeytinyağına dönüştürülüyor. Bu ayrım, hem pazar değeri hem de işleme sürecinin verimliliği açısından belirleyici oluyor.

rekolte beklentisi ve piyasa kaygıları:

Bu yıl Köyceğiz'de rekoltenin yüksek olması bekleniyor ve bahçelerdeki ürün miktarına dair beklentiler olumlu. Ancak üreticiler, elde edilen verime rağmen piyasadaki fiyatların beklentilerin altında kaldığından şikayet ediyor. Bir yıllık emeğin karşılığını almak isteyen üreticiler, düşük kalan fiyatların üretim maliyetlerini karşılamakta yetersiz olduğunu ifade ediyor ve hasadı sürdüren köylüler piyasadaki fiyat dalgalanmalarından endişe duyuyor.

KÖYCEĞİZ’DE ZEYTİN HASADI DEVAM EDİYOR