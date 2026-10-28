Bursaspor için söz: Iheanacho'dan Süper Lig vaadi

Bursaspor'a geliş ve karar süreci:

Kelechi Iheanacho, Bursaspor'un YouTube kanalına verdiği röportajda transfer sürecini ve Bursa'ya gelişini anlattı. Nijeryalı golcü, görüşmelerin büyük kısmının menajeri ve kulüp yöneticileri arasında yürütüldüğünü, kendisinin ise süreçten haberdar olduğunu belirtti.

Iheanacho, kulübün geçmişinin kararında etkili olduğunu vurguladı ve teklifleri değerlendirirken ekibin tarihi ve yapılanmanın kendisini etkilediğini söyledi. Bu değerlendirmeyi özetlerken "Burası gitmek için iyi bir yer, iyi bir tarihe ve geçmişe sahipler." ifadesini kullandı.

Transfer görüşmelerinin perde arkası:

Futboluna odaklanmayı tercih ettiğini söyleyen oyuncu, "Açıkçası transfer görüşmeleri hakkında pek konuşmuyorum. Sadece futboluma odaklanmaya çalışıyorum." diyerek sürece bireysel yaklaşımını aktardı. Menajerinin bilgi vermesiyle tüm detayları birlikte incelediklerini ve teklifin ciddi, somut olduğunu gördüklerini anlattı.

Iheanacho, sürecin tamamlanmasının zaman aldığını ancak sonunda Bursa'da olmaktan memnun olduğunu belirtti: "Biraz geciktik ama sonunda buradayız ve her anın tadını çıkarıyoruz."

taraftara mesajı:

Golcü futbolcu, iç ve dış sahada takımı yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür etti. Iheanacho duygularını açıkça ifade ederek "Sizleri çok seviyorum." dedi ve taraftarların desteğini takdir etti.

Ayrıca destek karşısında sorumluluk hissettiğini vurguladı: "Sizin için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim." Bu sözün, takımın ortak hedefiyle örtüştüğünü ve saha içi performansa yansıyacağını belirtti.

bursa'da yaşam ve hedefler:

Iheanacho, Bursa'yı "büyük ve muazzam bir şehir" olarak nitelendirerek burada olmaktan dolayı heyecanlı olduğunu ifade etti. Şehrin atmosferi ve taraftar desteğinin takımın motivasyonunu artırdığını söyledi.

Oyuncu, takım içindeki herkesin hedefinin bir an önce Süper Lige geri dönmek olduğunu tekrar etti ve bu hedefe ulaşmak için saha içinde ve dışında ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi. Taraftarlardan desteklerini sürdürmelerini istedi ve teşekkür etti.

Röportaj boyunca Iheanacho'nun öne çıkardığı temalar; kulübün geçmişine duyduğu saygı, taraftarlara karşı samimiyeti ve Bursaspor'u yeniden üst lige taşıma konusundaki kararlılığı oldu.

KELECHİ IHEANACHO, BURSASPOR’A TRANSFER SÜRECİNİ ANLATIRKEN YEŞİL-BEYAZLI TARAFTARA ÖZEL MESAJ VERDİ.