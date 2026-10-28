Cumhuriyet'in 103'üncü yılı Bolu'da bisiklet turuyla kutlandı

Cumhuriyet coşkusu pedallarla taçlandı:

Bolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Cumhuriyet Bisiklet Turu, kentteki sporseverleri buluşturdu. Etkinlikte katılımcılar, 29 Ekim coşkusunu ve Cumhuriyet'in 103'üncü yıl gururunu bisikletleriyle yaşadı. Renkli görüntülere sahne olan tur, hem bayram ruhunu hem de spor bilincini öne çıkardı.

Başlangıç ve protokol desteği:

Turun startını Bolu Vali Yardımcısı Erkan İsa Erat, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ve Bolu İl Millî Eğitim Müdürü Cemal Turan verdi. Yetkililer, etkinliğin açılışında vatandaşları selamlayarak sporun birleştirici gücüne vurgu yaptı ve katılımcılara başarı dileklerini iletti.

Sağlık, ulaşım ve sosyal amaçlar:

Organizasyon, sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi ile bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasına dikkat çekmeyi amaçladı. Etkinliğe katılanlar, fiziksel aktivite ile Cumhuriyet değerlerini birleştiren bir etkinlik deneyimi yaşadı. Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen tur, birlik ve beraberliğin pekiştiği anlamlı bir kutlama olarak tamamlandı.

Etkinlik boyunca katılımcılar arasında dayanışma ve bayram coşkusu ön plandaydı; organizasyon, spor yoluyla Cumhuriyet ruhunun genç kuşaklara aktarılmasına katkı sağladı.

BOLU’DA, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI KAPSAMINDA CUMHURİYET BİSİKLET TURU DÜZENLENDİ. CUMHURİYET’İN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKTE SPORSEVERLER, CUMHURİYET COŞKUSUNU BİSİKLETLERİYLE YAŞADI.