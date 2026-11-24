Galatasaray üç değişiklikle Aston Villa sınavına çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta İngiliz ekibi Aston Villa ile karşılaştı. Teknik direktör Okan Buruk, son oynanan Samsunspor maçının 11'ine göre üç isim değiştirerek sahaya çıktı. Bu hamlelerle takımın savunma, orta saha ve kanat organizasyonunda farklı tercihler öne çıktı.

11'deki değişiklikler:

Buruk, Kaan Ayhan, Gabriel Sara ve Deniz Gül'ün yerine Davinson Sanchez, Mario Lemina ve Ismail Jakobs'ı görevlendirdi. Forvette, sakatlıktan dolayı kadroda yer alamayan Victor Osimhen'in boşluğunu doldurmak için Buruk, Barış Alper Yılmaz'ı tercih etti. Sol kanatta ise bu sezon sonradan dahil olduğu maçlarda da görev yaptığı pozisyon nedeniyle Eren Elmalı forma giydi.

Başlangıç 11'i şu şekilde açıklandı: Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Eren Elmalı ve Barış Alper Yılmaz. Yedeklerde ise Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Bitshiabu, Gabriel Sara, Leroy Sane, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Berat Luş ve Renato Nhaga yer aldı.

Oyuncu durumu ve ilk 11'e dönüşler:

Ismail Jakobs, milli maç arası öncesinde yapılan antrenmandaki şut çalışmasında sol kasığından sakatlanmış ve Samsunspor maçında forma giyememişti. Aston Villa karşısında ise iyileşerek 11'de başladı. Wilfried Singo ise bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde daha önce Stuttgart maçında sonradan oyuna girerken, Aston Villa mücadelesiyle ilk kez turnuvada 11'de yer aldı.

RAMS Park'a dönüş ve tribün atmosferi:

Galatasaray, 7 Kasım'daki sahasındaki Amed Sportif Faaliyetler mücadelesinin ardından milli maç arası sürecinde RAMS Park zemini için bakım çalışmaları gerçekleştirdi. Bu nedenle 21 Kasım'daki Samsunspor karşılaşmasını Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayan sarı-kırmızılılar, Aston Villa maçıyla 18 gün sonra evindeki ilk karşılaşmasına çıktı. Teknik heyet ve futbolcular stada gelir gelmez zeminin durumunu inceledi.

Taraftarlar müsabakada takımını yalnız bırakmadı; RAMS Park tribünleri doldu ve futbolculara tezahüratlarla destek verildi. Ayrıca Galatasaray taraftarları maçta Filistin'e destek mesajları taşıyan pankartlar açtı ve bu mesajlar kale arkasındaki tribünlerde yoğun olarak yer aldı.

GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ OKAN BURUK, SAMSUNSPOR MÜSABAKASININ 11'İNE GÖRE ASTON VİLLA KARŞISINDA 3 DEĞİŞİKLİK YAPTI.